Jeseničani po zanesljivi uvodni zmagi gostijo Ritten

Hokejisti HDD Jesenice bodo ob 19. uri na domačem ledu odigrali drugo tekmo kvalifikacijske skupine, v kateri se ekipe borijo za ohranitev upov na končnico. Železarji bodo palice prekrižali z Rittnom.

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice na izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Po končanem drugem delu, v katerem ekipe odigrajo po šest tekem, bodo prve tri iz obeh kvalifikacijskih skupin v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico.

Končnica se bo začela 10. marca.

Alpska liga Torek, 17. februar

Lestvice:

