Islanders lovijo prvo v konferenčnem finalu

Hokejisti moštva New York Islanders ponoči lovijo prvo zmago v finalu vzhodne konference lige NHL. Njihovi tekmeci Tampa Bay Lightning že vodijo z 2:0, če jim uspe zmagati še tretjič, bo upov Otočanov na Stanleyjev pokal, ki so ga nazadnje osvojili leta 1984 bržčas že konec, pa čeprav so v zgodovini moštva že zmagovala tudi po zaostanku z 0:3 v zmagah.

Za razliko od lige NBA, kjer se še nikoli v zgodovini ni zgodilo, da bi ekipa, ki je v seriji na sedem zmag zaostajala z 0:3, uspela doseči štiri zaporedne zmage in napredovati, se je to v ligi NHL zgodilo štirikrat. Enkrat celo moštvu NY Islanders in sicer leta 1975 v četrtfinalu končnice, ko do z 0:3 zaostajali proti Pittsburgh Penguins, pa nato napredovali v polfinale, kjer jih je nato prav tako po sedmih tekmah izločila Philadelphia.

Nazadnje so tak preobrat naredili Anže Kopitar in njegovi Kralji, leta 2014, ko so v polfinalu Stanleyjevega pokala zaostajali proti Chicagu, pa ga nato izločili in v finalu premagali še NY Rangers.

Liga NHL, konferenčni finale, 11. september Vzhodna konferenca: 2.00 Tampa Bay Lightning - New York Islanders /2:0/

// - izid v zmagah, igrajo na štiri

