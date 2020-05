Glavni trener HK SŽ Olimpija Ivo Jan se zadnji mesec ukvarja s sestavljanjem članske ekipe za prihodnjo sezono, pri katerem si bo največ časa vzel za raziskovanje vratarskega terena, saj se je prvi vratar zmajev zadnjih let Žan Us preselil na Jesenice. S kadrovanjem teh se ne želi obremenjevati, raje govori o svojem moštvu in visokih ciljih, ki jih bodo sprva najverjetneje zasledovali pred praznimi tribunami.

Mesec dni mineva, odkar so vas uradno imenovali za trenerja članske Olimpije, vodili pa boste tudi ves trenerski štab kluba. Kaj so bile v zadnjih tednih prioritete, čemu ste se najbolj posvečali?

Ena od pomembnih stvari je bila in je še vedno sestavljanje članske ekipe. V primerjavi z Jesenicami smo morda malo v zaostanku, a kar zadeva to, se ne obremenjujem preveč. Načeloma smo se precej pozno dogovorili za sodelovanje, tako da smo malo pozneje začeli sestavljati ekipo, a se mi zdi, da stvari kar lepo napredujejo. Z nekaterimi se še pogovarjamo, z nekaterimi smo podpisali ... Veliko delam tudi z mladim pogonom, saj ostajam vodja stroke v mlajšem pogonu.

Stvari v mlajših selekcijah ste nekoliko prevetrili, trener selekcij do 17 in 19 let je postal Matic Kralj ...

Da. Nekaj sprememb je bilo. Najpomembnejše stvari pri mlajših smo uredili, imeli smo sestanke z vsemi trenerji. Vsi vedo, kaj se od njih pričakuje, kaj se od njih zahteva. Kot šef stroke nisem tu zato, da bi koga bičal, bom pa zahteval, da se opravi stvari, ki se jih mora.

Pri mlajših je bila prioriteta, da se po koronakrizi začne spet trenirati z mlajšimi. Vsi skupaj so bili zelo neučakani, nestrpno so čakali, kdaj se bodo spet začeli treningi. A nismo želeli prehitevati, želeli smo treninge začeti v kolikor toliko normalni izvedbi.

V ponedeljek smo tako opravili prve treninge. Vesel sem bil obiska mlajših selekcij (od tistih od 13 let do 19), saj je bil obisk skoraj 90-odstoten. To je prvi velik korak, ki smo ga naredili, da so se začeli udeleževati tudi suhih priprav tudi čez poletje. Zdaj je na nas, da dobro delamo. Verjamem, da bomo lahko naredili največ, kar lahko.

Prvi vratar Olimpije zadnjih let Žan Us se je preselil na Jesenice. Jan se s kadrovanjem večnega tekmeca ne želi pretirano obremenjevati, kot pravi, se raje osredotoča na svojo ekipo. Foto: Peter Podobnik/Sportida Športni direktor Jože Kovač je pred tednoma dejal, da so na Gorenjskem pri kadrovanju dobili prvo tretjino (iz Olimpije sta se na Jesenice preselila prvi vratar Žan Us in pomemben člen napada Žan Jezovšek, podaljšal je tudi Andrej Hebar, ki se je pogovarjal tudi z Olimpijo). Kako vi gledate na trenutni kadrovski položaj (pogovarjali smo se pred podpisom z Juretom Sotlarjem)?

Osredotočam se na svoj klub, na svojo ekipo. Nikoli nisem preveč razmišljal, kaj drugi delajo. Seveda spremljam, kaj se dogaja na Jesenicah, a se s tem ne obremenjujem.

Raje sem osredotočen na svoje delo. Želimo narediti močno ekipo, nočem, da bi se prehitro zakadili v kakšno stvar. Delamo premišljeno. Gledam, kaj mi manjka v ekipi, in glede na to iščemo kader.

Rad bi videl, da bi ekipa v večini ostala takšna, kot je bila lani, z nekaj dodatki. Zavedamo se, da bo težava morda z vratarjem, ker bo treba poiskati tujca.

A vse se bo zamaknilo vsaj za en mesec (tekmovanja), tako da nismo še nič v zaostanku, da bi morali zdaj narediti nekaj na vrat na nos.

"Kar se tega tiče, bom zelo previden, saj se zavedam, kaj lahko vratar prinese ali pa odnese ekipi." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kako daleč ste pri iskanju vratarja?

Kar se tega tiče, bom zelo previden, saj se zavedam, kaj lahko vratar prinese ali pa odnese ekipi. Poznam kar nekaj ljudi, ki delajo na precej visoki ravni, da se z njimi lahko posvetujem. Radi bi videli kakšnega morda malo mlajšega vratarja, ne premladega, ne prestarega, tako da bi z njim delali na dolgi rok.

Vas ne skrbi, da bo takih zmanjkalo z zapolnjevanjem ekip?

Vsekakor ne bomo čakali do zadnjega trenutka, želim pa biti stoodstotno prepričan, da je to to. Delamo na tem, raziskujemo trge v tujini, kar nekaj agentov sem spoznal med delom v tujini, predvsem v Gradcu. Ne bom hitel, če bo pa prišlo do tega, da bi se kmalu pokazal nekdo primeren, bomo pa seveda takoj skočili.

Napadalec Žiga Pance je želja ljubljanskega kluba, pogovori z njim še vedno potekajo, pravi Jan, ki želi v Tivoli vrniti še koga, ki je za Olimpijo že igral. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Koliko ste še v stiku z Žigo Pancetom, za katerega je predsednik na glas povedal, da si ga želite?

Pogovore z njim smo imeli, še naprej smo z njim v stiku. Vemo, kaj bi on pomenil za našo ekipo. A on ni še toliko star, tako da menim, da pri njem v trenutnem položaju še vedno prevladuje želja po tujini.

Smo pa v stiku z več igralci. Gledamo na to, da je želja obojestranska. Vemo, da finančno ne moremo tekmovati s pogoji, ki jim jih ponujajo v tujini, nismo pa spet toliko zadaj. Mora pa biti res obojestranska želja, da lahko pride do sodelovanja.

Bo pa verjetno v časih koronakrize treba sprejeti kar nekaj kompromisov?

Zagotovo. Položaj je res zelo nepredvidljiv za vse. Tako za igralce kot za klube. Tudi v tujini bo standard pogodb zagotovo nižji, kot je bil. Če pride do recesije v določenih državah, bo prvi na udaru šport.

Pri igralcih, ki v tujini še nimajo močnega statusa, znajo biti rezanja pri pogodbah. Morda se bo kdo od tistih, ki v tujini ne bo mogel več toliko zaslužiti, kot bi želel, vrnil v Olimpijo. Prioriteta je, da pridemo do dogovorov z igralci, ki so že bili v Ljubljani.

"Položaj je res zelo nepredvidljiv za vse. Tako za igralce kot za klube. Tudi v tujini bo standard pogodb zagotovo nižji, kot je bil. Če pride do recesije v določenih državah, bo prvi na udaru šport," pravi o tem, da bo zaradi koronakrize treba sklepati še več kompromisov. Foto: Bojan Puhek

Kako je s treningi? Ste se s fanti, ki imajo pogodbe, že kaj skupaj trenirali?

S člani še ne. Smo pa z vsemi, ki so pod pogodbo, v stiku. Za zdaj trenirajo sami. Sem jim pa povedal, da se bomo vsaj dvakrat na teden dobivali in opravili kakšen skupinski trening. Predvidoma bomo začeli prihodnji teden, da jih malo testiram, kako so delali.

Veliko večino fantov, kar se ledu tiče, poznam, tudi oni mene, nekaterim pa moj način dela še ni znan, tako da se bomo še pobližje spoznali. Sem pa bil prisoten pri vseh pogovorih in jim predstavil, kje in v kakšnih vlogah jih vidim, kaj od njih pričakujem. Takšen pristop se mi zdi za igralca zelo pomembno.

Verjame, da Alpska liga bo, a kdaj se bo vse skupaj začelo, ne ve še nihče. Foto: Grega Valančič/Sportida Dejali ste, da se zna vse skupaj zamakniti. Tudi začetek treningov na ledu, ki so se običajno začeli v začetku avgusta?

Vse je odvisno od tega, kdaj se bodo začele lige. Vsekakor nam ni v interesu, da gremo avgusta na led, če se bo liga začela oktobra, ker bi bil trenažni proces tako predolg, da bi se fantje vsega skupaj naveličali. Tople vode tako ne bomo odkrivali, bomo pa res počakali na kakšne bolj oprijemljive datume.

Ekipa je bila v zadnjih dveh letih precej dobro organizirana, tako da velikih pretresov tudi v treningih ne bo.

Imate kakšne nove informacije glede Alpske lige, formata, začetka?

Da bi lahko kaj potrdil, ne morem. Se mi pa zdi, da Alpska liga zagotovo bo, saj je interes zanjo tudi v Italiji in Avstriji. Je pa težko reči, kdaj se bo začela. Teh informacij nimam. Se pa ne želim obremenjevati z vsemi temi vprašaji, na katere trenutno nimam odgovora, saj sem se na hokejski poti naučil, da se ne obremenjujem s stvarmi, na katere nimam vpliva.

"Po mojem mnenju bi Olimpija in Jesenice s tem, da bi do januarja igrala le s slovenskimi klubi, pri tem največ izgubila," upa, da se ne bo uresničil skrajni scenarij z nacionalnimi skupinami. Foto: Sportida Kot skrajni scenarij so se omenjale nacionalne skupine. Kako vi gledate na to, da bi na začetku sezone igrali le s slovenskimi klubi?

Menim, da to nikomur ni v interesu. Morda je Italijanom ali pa Avstrijcem bolj kot nam. Z vsem spoštovanjem do vseh klubov, imamo mi zgolj enega nasprotnika, s katerim lahko enakovredno tekmujemo. Po mojem mnenju bi Olimpija in Jesenice s tem, da bi do januarja igrala le s slovenskimi klubi, pri tem največ izgubila. Če bi do tega res prišlo, bi se morali prilagoditi.

Verjetneje je, da boste v začetku igrali pred praznimi tribunami.

Glede na to, da se meje počasi odpirajo, smo lahko bolj optimistični, kar se tiče igranja s klubi iz drugih držav.

Kar pa se tiče gledalcev, pa jih na začetku verjetno res ne bo, tako da znamo biti do konca koledarskega leta brez občinstva. Pri nas se morda znajo vrniti malo prej kot v Italiji, kjer so bile razmere slabše.

Pri Olimpiji si prizadevajo, da bo Hala Tivoli, v kateri še vedno poteka prenova, v novi sezoni gostila tudi celinski pokal. Foto: Vid Ponikvar

V predčasno končani sezoni je Olimpija ubranila pokalni naslov, v sezoni pred tem osvojila vse, kar se je dalo, v prihodnji pa ...?

Tekmovalno bo precej pestro. Vsak gre v sezono z namenom, da bo zmagal. Naši cilji ostajajo isti. Gremo na prvaka Alpske lige in slovenskega državnega prvenstva ter na slovensko pokalno lovoriko. Tu je še Celinski pokal, v katerem se želimo uvrstiti v finale. Apetiti so veliki. Cilje si moraš vselej postaviti visoke. Kako jih bomo uresničevali, bomo pa videli. Ekipo sestavljamo tako, da bo to vse uresničljivo.

Zna se zgoditi, da boste gostili skupino celinskega pokala, kajne?

Da. Oddali smo kandidaturo, želimo si pripeljati celinski pokal v Tivoli, a o tem bodo odločali na kongresu Mednarodne hokejske zveze.

