V običajnih razmerah bi slovenska trojica Miha Verlič - Jan Urbas - Žiga Jeglič v dresu nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins že odigrala nekaj tekem lige DEL, a bo na prvo morala počakati še vsaj dobra dva meseca. Pred dnevi so namreč znova prestavili začetek sezone, tako da igralcem do nadaljnjega preostanejo le treningi in čakanje na zeleno luč. "Položaj ni najboljši, a upamo, da decembra res začnemo," pravi slovenski reprezentančni napadalec Verlič.

Novi koronavirus močno zapleta športne sezone. V veliki nevednosti so se zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev bolezni covid-19 in določil znašli v elitni nemški hokejski ligi DEL, katere del so s Fischtown Pinguins tudi trije Slovenci: Miha Verlič, Jan Urbas in Žiga Jeglič, ki se je klubu pridružil pred sezono.

Novo sestankovanje pred dnevi ni obrodilo sadov, tako da so začetek tekmovalnega obdobja znova prestavili. Liga se pred drugo polovico decembra zagotovo ne bo začela. Ključna težava je zapoved, ki omogoča, da so tribune za gledalce v dvoranah v času tekem lahko zgolj 20-odstotno zasedene, v kar vsi klubi niso privolili, ob tem pa izvedbo otežuje še pomanjkanje finančne pomoči. "Zdaj nam preostanejo treningi in upanje, da decembra res začnemo," je iz pristaniškega mesta na severu Nemčije Bremerhavna sporočil novopečeni očka Verlič.

Štajerec bi moral z nemškim prvoligašem Fischtown Pinguins sredi novembra začeti novo sezono, a je ta prestavljena. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Že sredi julija je bilo jasno, da se bo začetek lige DEL letos močno zamaknil, tako ste se v Nemčijo odpravili, ko so ponekod že odpirali sezone. Kakšni ukrepi so vas pričakali?

Klub je želel, da ob prihodu sredi septembra opravimo določene protokole za covid-19. Ko smo prispeli, smo morali opraviti prvi test. Po njem smo se morali držati vsak bolj zase, ni bila ravno karantena, po šestih dneh je sledil še drugi test. Dokler nismo imeli dveh negativnih testov, dostopa do dvorane nismo imeli.

Pri nas težav s pozitivnimi testi nismo imeli, tako da smo se lahko vrnili v dvorano. Takrat smo še mislili, da bomo 1. oktobra začeli uradne priprave na sezono, ki bi se po takratnem načrtu začela sredi novembra. Nato pa je prišel zadnji sestanek, ki je vse skupaj prestavil.

Zdaj imamo trikrat na teden obvezne skupinske treninge, ostalo je po želji. So pa ti treningi v začetni fazi, bolj lahkotni, a hkrati pomembni, da ohranjamo stik z ledom.

Večina klubov se ni strinjala z odločitvijo, da so tribune zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa med tekmo le 20-odstotno zasedene. Hokejske tekme Kölner Haie si je v zadnji sezoni v povprečju ogledalo 13.333 gledalcev. Foto: Getty Images

Na zadnjem sestanku so začetek sezone znova prestavili, in sicer na drugo polovico decembra. Zaradi odloka, ki dopušča zgolj 20-odstotno zasedenost tribun na tekmah, in pomanjkanja finančne pomoči? Kakšne informacije ste po sestanku dobili v klubu?

V klubu smo kar pričakovali, da se bo zgodilo nekaj podobnega. Liga je postavila pogoj, da se zviša odstotek gledalcev ali pa pride finančna pomoč. Nekako smo vedeli, da odstotka ne bodo dvignili in da pomoči ne bo.

Je pa v Nemčiji tako, da se ukrepi po regijah zelo razlikujejo. Pri nas imamo zelo malo okužb in bi lahko imeli skoraj 80-odstotno zasedenost, kar bi bilo dobro, a na Bavarskem so razmere bolj zaostrene, tam bi tako lahko imeli le 20-odstotni obisk. Liga se je odločila, da bo odstotek za vse klube enak, 20-odstoten, saj niso želeli delati razlik.

Trije klubi, mi, München in Wolfsburg, smo bili pripravljeni igrati ne glede na odstotek in finančno pomoč, preostali ne.

Sredi novembra sledi nov sestanek, na katerem bodo sprejeli končno odločitev o sezoni elitne nemške lige. Foto: Peter Podobnik/Sportida Nov sestanek in nova odločitev sledita sredi novembra?

Da, sredi novembra se bodo dokončno dogovorili, kdaj naj bi začeli, kako se bo dvignil odstotek, če se bodo razmere izboljšale. V klubu pravijo, da naj bi decembra res začeli.

Kako prestavitve in večmesečna odsotnost tekem vplivajo na vas? Razmišljate o najbolj črnem scenariju, da sezone morda sploh ne bo mogoče začeti, da bi vas morda odneslo kam drugam?

Položaj ni najboljši. Zagotovo bi radi igrali, a glede na to, da na stvari, kot je začetek sezone, nimamo vpliva, se ne želimo preveč obremenjevati.

Po eni strani raje vidim, da počakamo z začetkom sezone, kot pa da bi se nam zgodila Češka, kjer je večina klubov v karanteni, v vsakem krogu pa odigrajo zgolj eno ali dve srečanji. Težko je v tem trenutku biti pameten in reči, kaj je bolje.

V našem klubu zahtevajo, da smo do decembra tukaj, da dokažemo, da smo pripravljeni igrati. Za zdaj vsi ostajamo in upamo, da se bo takrat res začelo.

"Zagotovo bi radi igrali, a glede na to, da na stvari, kot je začetek sezone, nimamo vpliva, se ne želimo preveč obremenjevati." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kako je z izplačili?

Plače so nam znižali. Kot vem, so prav vsi v ligi privolili v znižanje.

Kakšni so načrti do naslednjega sestanka? Zgolj treningi, brez pripravljalnih tekem?

Pripravljalne tekme so bile načrtovane za sredino oktobra in začetek novembra, a zdaj je tudi to odpovedano. Nesmiselno bi jih bilo igrati, če datuma začetka lige še ni. Zdaj nam preostanejo treningi in upanje, da decembra res začnemo.

Slovenski trio v istem napadu? V zadnji sezoni sta pri Fischtown Pinguins moči združila z Janom Urbasom, v prihodnji jima bo v napadu družbo delal še Žiga Jeglič. Foto: Sportida

Načrtovani smo skupaj, a treningi še niso tako daleč, da bi že delali kaj po napadih. Za zdaj je poudarek na drsanju, nekaj vaj za vratarje in bolj kot ne igra tri na tri, štiri na štiri.

Imate kakšne informacije, ali se bo sistem v primeru zelene decembrske luči spremenil? Da bi na primer odigrali zgolj redni del brez končnice?

Ni še povsem jasno, kako bodo to uredili. Ko smo se poleti pogovarjali, kako in kdaj bomo začeli, ali bo to mesec ali dva pozneje, so rekli, da je zadnji datum začetka, po katerem bi sezono lahko izvedli z vsemi tekmami, torej redni del in končnico, 20. december.

V tem primeru naj bi še lahko izpeljali vse tekme, a bi bil tempo hud. Ne vem pa, ali bi se lahko kaj podaljšalo. Verjetno težko, zaradi svetovnih prvenstev, ki sledijo. So pa omenjali tudi možnost, da bi naredili kot pri nogometu. Brez končnice. Kdor bi bil po rednem delu prvi, bi bil prvak.

Kakšen bo sistem tekmovanja in koliko tekem bodo odigrali, če bodo prejeli zeleno decembrsko luč, še ni jasno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kakšne so sicer razmere z novim koronavirusom pri vas?

Pri nas imamo zelo malo primerov okužb, mislim, da smo v vsej Nemčiji pri dnu med regijami, tako da na našem koncu ni panike. So pa maske obvezne v zaprtih prostorih, na primer v trgovinah ...

Kako si zapolnite čas zdaj, ko je treningov manj in ni tekem?

Poleti sem dobil sina, tako da se kar veliko dogaja. Sicer pa gremo zjutraj v dvorano, odtreniramo, včasih se z Jeglo (Jegličem, op. a.) in Urbijem, glede na to, da živimo drug ob drugem, popoldne družimo, gremo z družinami v park, na kakšen tenis, košarko ...

