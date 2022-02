Bolzano za zeleno mizo z dvema ničlama, Gradec še drugič v 24 urah z Albo

Moštva v IceHL bi morala danes odigrati štiri tekme, a bodo na sporedu le tri. Iz Bolzana, ki zaradi covid-19 že deset dni ni tekmoval, so sporočili, da še niso pripravljeni na vrnitev v tekmovalni ritem, ne za današnjo tekmo s Celovcem ne za nedeljsko tekmo z Albo. Komisija tekmovanje IceHL je obračuna za zeleno mizo registrirala s 5:0 v korist Korošcev in Madžarov, saj naj bi italijansko moštvo imelo dovolj igralcev (tudi če večinoma igrajo na nižji ravni) za igro. Od 27 registriranih jih zaradi covid-19 ne more igrati devet. Južni Tirolci so tako z dvema ničlama s tretjega zdrsnili na šesto mesto. Danes se bosta še drugič v enem dnevu pomerila Gradec in Alba, v četrtek so s 3:1 zmagali prvi. Dunaj gosti zadnji Linz, Pustertal pa Znojmo. Olimpija bo v nedeljo gostovala pri vodilnem Salzburgu.