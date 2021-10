Alpsko rivalstvo na večjem odru, stara znanca na nasprotnih trenerskih bregovih

Slab teden po zmagi na Dunaju bodo Ljubljančani zvečer znova v akciji v ICEHL. V Tivoli prihaja klub, s katerim so zmaji v Alpski ligi razvili veliko rivalstvo, Pustertal. Kolektiva sta v sezoni 2018/2019 uprizorila hudo finalno bitko, zeleno-beli so po zaostanku z 1:3 v zmagah priredili popoln preobrat, nanizali tri zmage in postali alpski prvaki.

Pred letošnjo sezono sta se oba kluba preselila na višjo tekmovalno raven in oba pustila dober vtis. Olimpija je na začetku novega tekmovalnega obdobja navdušila, na šestih tekmah štirikrat zmagala in je trenutno le za vodilnim Fehervarjem. Južni Tirolci so z zmago manj na sredini lestvice.

Kluba sta se v sezoni 2018/19 udarila v finalu Alpske lige, Olimpija je po zaostanku z 1:3 v zmagah pripravila preobrat in osvojila naslov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Super hokejski konec tedna po znižani ceni Olimpija je za "super hokejski konec tedna" pripravila posebno akcijo, paketna vstopnica za obe domači tekmi (Pustertal, Salzburg) je na voljo za 14 evrov, v prodaji bo le do danes do 15. ure.

Dolgo trenersko poznanstvo

Pustertal vodi Luciano Basile, ki ga trener Olimpije Mitja Šivic dobro pozna iz Francije, kjer je v Brianconu igral pod njegovo taktirko, pozneje pa se mu je v francoskem prvenstvu zoperstavil v trenerski vlogi.

Luciano Basile, ki je dolga leta deloval v Franciji in bil tudi trener Mitje Šivica, drugo sezono vodi Pustertal. "Pričakujemo absolutno dobro, hitro tekmo, agresivnega nasprotnika, z veliko drsanja, v napadalni tretjini bodo šli veliko na gol. Na splošno vse ekipe Luciana igrajo agresivno, tako da pričakujem nekaj podobnega. Predvsem pa si želim, da bomo taki, kot smo bili danes na treningu," je dan pred srečanjem s Pustertalom dejal Šivic.

Del italijanskega trenerskega štaba je tretjo sezono Slovenec Matej Hočevar. "Lucianu sem vedno govoril, da so Slovenci najboljši na svetu. Je garač, dobro opravlja svoje delo, menim, da je Luciano zelo zadovoljen z njim," je o slovenskem pridihu na tekmečevi strani dejal Šivic.

"Na splošno vse ekipe Luciana igrajo agresivno, tako da pričakujem nekaj podobnega," pravi Šivic. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Leclerc: Zagotovo bodo lačni uspeha

"Vemo, da gre za dobro ekipo, so v istem čolnu kot mi, tudi oni so novinci v tekmovanju. Zagotovo bodo lačni uspeha. Poznam trenerja in njegov način vodenja, vem, da je proti njegovim ekipam vedno težko igrati, tako da bo zagotovo zanimiva, intenzivna tekma. Imamo načrt, ki se ga držimo, mu sledimo, želimo napredovati iz tedna v teden, tokrat se želimo še izboljšati od preteklega tedna," pa je pred večernim dvobojem dejal prvi strelec in podajalec lige Guillaume Leclerc, ki je Basileja spoznal v francoski Ligue Magnus.

V nedeljo prihajajo Salzburžani

Po večerni tekmi Olimpijo v nedeljo ob 18. uri čaka nov domači izziv, v Tivoli prihaja pretendent za vrh Salzburg, ki uspešno nastopa tudi v ligi prvakov, v kateri si je priigral vstopnico za izločilne boje. Rdeči biki so med svojimi člani v zadnjih dneh potrdili nekaj pozitivnih testov na novi koronavirus, a bodo kljub težavam nadaljevali tekmovalni ritem. Že danes bodo gostili Beljak.

Liga ICEHL, 7. krog Petek, 8. oktober

19.45 HK SŽ Olimpija - Pustertal

Znojmo - Bratislava

Dornbirn - Vienna Capitals

Fehervar (Anže Kuralt) - Graz 99ers (Ken Ograjenšek, Adis Alagić)

Red Bull Salzburg - VSV Beljak

EC KAC Celovec (Rok Tičar) - Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Bolzano - Innsbruck