Olimpija pestrih 24 ur začenja nedaleč čez mejo, v ligi prva trenerska žrtev

Ljubljančani so na obeh tekmah nove sezone IceHL vknjižili vsaj točko. Za uvod so po podaljšku izgubili z Linzem, nato pa z Dunaja pripeljali veliko zmago. S štirimi točkami so trenutno šesti, Gradec je s točko na desetem mestu. Graški panterji, katerih dolgoletni član je napadalec Ken Ograjenšek, so tesno izgubili z Dunajem, po podaljšku pa z branilcem naslova Salzburgom.

Pred zmaji je zahtevnih dobrih 24 ur, po večernem gostovanju bodo znova v akciji že v soboto ob 18. uri, ko bo v Tivoliju gostoval Innsbruck. Tirolci so bili za Olimpijo v zadnjih dveh sezonah nerešljiva uganka.

Zvečer obračun neporaženih ekip, Fehervar (Anže Kuralt) bo gostil Salzburg. Tretje neporaženo moštvo Beljak (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) pričakuje Innsbruck. Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) bo doma palice prekrižal z Linzem, v Italiji sledi dvoboj Val Pusterie in Asiaga.

Bodo navijači Bolzana dočakali prvo zmago? Foto: Guliverimage

Se bo Bolzano izognil najslabšemu vstopu v sezono?

Bolzano se bo po treh zaporednih porazih, ki so odnesli trenerja Niklasa Sundblada, poskušal izogniti četrtemu, s katerim bi zabeležil svoj najslabši vstop v sezono IceHL. Za to bo treba zmagati na ledeni ploskvi v Celovcu (Jan Muršak, Luka Gomboc). Bolzano bosta začasno vodila pomočnika Fabio Armani in Alexander Egger. Koroški gostitelji so odigrali zgolj eno tekmo in izgubili s Salzburgom.