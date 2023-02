Olimpija še predzadnjič to sezono doma

Olimpija bo po večerni tekmi v petek gostila še Bolzano, v nedeljo pa bo sezono končala na gostovanju pri Pustertalu.

Lestvica:



1. Bolzano 46 - 100*

2. Red Bull Salzburg 45 - 93*

3. Innsbruck 46 - 92 *

4. VSV Beljak 47 - 87*

5. KAC Celovec 45 - 73

6. Vienna Capitals 46 - 73

...........................................................................

7. Black Wings Linz 46 - 69

8. Fehervar AV19 45 - 64

9. Asiago 45 - 57

10. Graz 99ers 46 - 54

..........................................................

11. Pustertal 46 - 53

12. SŽ Olimpija 45 - 40

13. Pioneers Vorarlberg 44 - 33

*Že v četrtfinalu, prvih šest moštev se po rednem delu neposredno uvrsti v četrtfinale.

- Moštva na mestih od sedmega do desetega se uvrstijo v pre-playoff in igrajo dodatne boje za preostali dve četrtfinalni vstopnici.

- Za moštva, uvrščena od 11. do 13. mesta, je po rednem delu sezone konec 26. februarja.