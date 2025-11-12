V živo: Olimpija po premoru na derbiju vodilnih

Moštva v ligi ICE so se po reprezentančnem premoru vrnila v tekmovalni ritem. Ob 19.45 se v Brunicu merita vodilni Pustertal Roka Tičarja in druga Olimpija, ki jo od gostiteljev loči le točka. Olimpija je med premorom naznanila novo ime v obrambi, njen dres je oblekel 35-letni Andrew MacWilliam. V postavo zmajev se po poškodbi vrača kapetan Robert Sabolič, ki je zadnjo tekmo odigral konec septembra.

ICEHL, 12. november

Na Južnem Tirolskem se igra derbi vrha lige ICE, nasproti si stotjita stara znanca bojev za končnico. Vodilni Pustertal, katerega član je slovenski napadalec Rok Tičar, in druga Olimpija. Italijanski klub je v zadnjih dveh sezonah v pre-playoffu Ljubljančanom dvakrat preprečil napredovanje v izločilne boje.

V tej sezoni se kolektiva še nista pomerila, imata pa po 16 tekmah na računu oba 12 zmag in štiri poraze, gostitelji pa so zbrali točko več.

Pustertal je tik pred reprezentančnim premorom najprej vpisal visok poraz proti Bolzanu (1:9), nato pa premagal Fehervar (4:0), Olimpijin zmagoviti niz pa je pred dobrimi desetimi dnevi v podaljšku končal Innsbruck.

"Gre za eno od redkih ekip, s katero v tej sezoni še nismo igrali, tako da bo to nekaj novega za nas. Vemo, da imajo odlično linijo, ki je dosegla ogromno zadetkov, zato jo bo treba zaustaviti. Pomemben bo vratar. Obeta se dober boj dveh ekip vrha," je pred potjo v Brunico v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Ben Cooper. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je imela v zadnjem času kar nekaj težav s poškodbami, dolgo je manjkal kapetan Robert Sabolič, a so v klubu zapisali, da se danes vrača v postavo. Bodo pa zaradi poškodb manjkali branilec Nathanael Halbert (okoli šest tednov), Evan Polei, Rok Kapel in Tian Heber. Zeleno-beli tabor je v svojo vrsto pred dnevi pripeljal 35-letnega branilca Andrewa MacWilliama.

Olimpija bo ta teden odigrala tri tekme, po večernem gostovanju bo v petek gostila Bolzano, v nedeljo pa še Celovec.

Celovec, ki bo v nedeljo gostoval v Ljubljani, gosti Linz. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) gosti Bolzano, Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – poškodba) pričakuje slovenski Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan), novinec Ferencvaros se bo doma pomeril z Dunajem, Innsbruck pa z Vorarlbergom.

ICEHL, 12. november

Lestvica:

Preberite še: