Olimpija gosti neprepričljive Dunajčane

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 gostili v novi sezoni neprepričljivi Dunaj, ki v Tivoli prihaja s popotnico desetih porazov na zadnjih 11 tekmah. Avstrijsko moštvo, za katerega igra tudi slovenski napadalec Rok Tičar, je z 11 točkami na predzadnjem, 12. mestu. Ljubljančani so s tekmo več in 19 točkami trenutno deveti. Ekipi sta se v tej sezoni že srečali, na Dunaju je s 5:2 zmagala Olimpija. Zmaji so pred dnevi končali dolgo negativno domačo serijo, ko so na svojem ledu premagali Asiago.