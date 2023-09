Neporaženi Jeseničani v Kranju, Celjani gostijo Založane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodilno moštvo rednega dela hokejskega državnega prvenstva HDD Sij Acroni Jesenice bo četrto zaporedno zmago iskalo pri Kranjčanih, ki imajo po treh tekmah na računu dve zmagi in pet točk. Na drugem večernem srečanju bodo Celjani ob 19. uri gostili Založane. Ti so po dveh zmagah na zadnji tekmi prvič izgubili, premoč so priznali železarjem.