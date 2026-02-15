Nedelja, 15. 2. 2026, 14.50
1 ura, 15 minut
ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, peti dan (m)
Švica v podaljšku do zmage nad Češko
Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu so v nedeljo na sporedu še zadnje štiri tekme skupinskega dela. Prva je že končana, z golom Deana Kukana v podaljšku je Švica s 4:3 premagala Češko. Švica je tako redni del končala s petimi točkami, Češka s štirimi.
V skupini A se merijo še hokejisti Kanade in Francije, pri čemer je z dvema zmagama v najboljšem položaju kanadska izbrana vrsta, ki ima s šestimi točkami že zagotovljeno prvo mesto. Francija je brez točk.
V skupini C bomo spremljali srečanje med Dansko in Latvijo ter ZDA in Nemčijo.
V soboto so svoje naloge v prvem delu že opravili v skupini B. V zadnjem krogu si je kljub porazu proti Švedski (3:5) neposredno pot v četrtfinale zagotovila Slovaška.
Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:
Nedelja, 14. februar