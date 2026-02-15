Švica v podaljšku do zmage nad Češko

Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu so v nedeljo na sporedu še zadnje štiri tekme skupinskega dela. Prva je že končana, z golom Deana Kukana v podaljšku je Švica s 4:3 premagala Češko. Švica je tako redni del končala s petimi točkami, Češka s štirimi.

V skupini A se merijo še hokejisti Kanade in Francije, pri čemer je z dvema zmagama v najboljšem položaju kanadska izbrana vrsta, ki ima s šestimi točkami že zagotovljeno prvo mesto. Francija je brez točk.

V skupini C bomo spremljali srečanje med Dansko in Latvijo ter ZDA in Nemčijo.

V soboto so svoje naloge v prvem delu že opravili v skupini B. V zadnjem krogu si je kljub porazu proti Švedski (3:5) neposredno pot v četrtfinale zagotovila Slovaška.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Nedelja, 14. februar

Lestvice