Sportal

Nedelja,
15. 2. 2026,
14.50

1 ura, 15 minut

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 hokej

ZOI, Milano, hokejski turnir, predtekmovanje, peti dan (m)

Švica v podaljšku do zmage nad Češko

Sportal

Dean Kukan | Z golom Deana Kukana v podaljšku je Švica s 4:3 premagala Češko.

Z golom Deana Kukana v podaljšku je Švica s 4:3 premagala Češko.

Foto: Reuters

Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu so v nedeljo na sporedu še zadnje štiri tekme skupinskega dela. Prva je že končana, z golom Deana Kukana v podaljšku je Švica s 4:3 premagala Češko. Švica je tako redni del končala s petimi točkami, Češka s štirimi.

Slovaška Švedska
Sportal Slovaki izgubili, a so se veselili kot otroci. Finci dali 11 golov, teniška zmaga ZDA.

V skupini A se merijo še hokejisti Kanade in Francije, pri čemer je z dvema zmagama v najboljšem položaju kanadska izbrana vrsta, ki ima s šestimi točkami že zagotovljeno prvo mesto. Francija je brez točk.

V skupini C bomo spremljali srečanje med Dansko in Latvijo ter ZDA in Nemčijo.

V soboto so svoje naloge v prvem delu že opravili v skupini B. V zadnjem krogu si je kljub porazu proti Švedski (3:5) neposredno pot v četrtfinale zagotovila Slovaška.

Hokej na ledu, moški – predtekmovanje:

Nedelja, 14. februar

Lestvice

