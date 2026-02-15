Kanada napolnila francoski gol, Švica zmaga v podaljšku

Na olimpijskem hokejskem turnirju v Milanu so v nedeljo na sporedu zadnje tekme skupinskega dela. Prva je bila že popoldne končana, ko z golom Deana Kukana v podaljšku Švica s 4:3 premagala Češko. Švica je tako redni del v skupini A končala s petimi točkami, Češka pa s štirimi. Skupino je dobila Kanada (devet točk). Za piko na i je v nedeljo z 10:2 premagala Francijo. To ni najvišja zmaga na turnirju, saj so Finci v soboto dali kar 11 golov.