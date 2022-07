Potem ko je obstajala možnost, da bi ruski zvezdnik Jevgenij Malkin prvič v ligi NHL izkusil trg, sta se dolgoletni član Pittsburgh Penguins in klub dogovorila za podaljšanje. 36-letnik, ki je vso svojo kariero v ligi NHL preživel pri Pingvinih in jim pomagal do Stanleyjevega pokala v letih 2009, 2016 in 2017, bo dres Pittsburgha nosil še štiri sezone. Pogodba je vredna 24,4 milijone ameriških dolarjev.

"Jevgenij je generacijski talent, ki se ga bomo spominjali kot enega največjih igralcev v zgodovini NHL. Njegov hokejski življenjepis in individualni dosežki veliko govorijo o njem kot igralcu, navdušeni smo, ko ga gledamo, kako nadaljuje svojo izjemno dediščino v Pittsburghu," je ob tem dejal generalni direktor Pittsburgha Ron Hextall.

Calgaryju ni uspelo zadržati Gaudreauja Johnny Gaudreau ni podaljšal s Calgaryjem. Foto: Reuters

Končuje se zgodba Johnnyja Gaudreauja pri Calgary Flames. Ameriški zvezdnik se je v torek odločil, da ne bo podaljšal sodelovanja s kanadsko ekipo in da bo po osmih letih raje preizkusil trg.

Za 28-letnikom je odlična sezona, osebno daleč najboljša v najmočnejši ligi na svetu. Na 82 tekmah rednega dela je dosegel kar 115 točk (40 zadetkov, 75 asistenc), le Connor McDavid je sezono končal z več točkami (123).

"Že pred časom smo dejali, da bi premikali meje (da bi podaljšali pogodbo z Gaudreaujem, op. p.), a ... Našim navijačem lahko zagotovim, da smo naredili vse, kar je bilo v naši moči, da bi Johnnyja obdržali v Calgaryju. Želimo mu vse najboljše. Dal nam je osem čudovitih let, čudovite spomine. Težko je. Težji del tega posla je, a moramo iti naprej," je bil ob dejstvu, da jim ni uspelo zadržati prvega zvezdnika, razočaran direktor Brad Treliving.

David Planko ostaja na Jesenicah

David Planko ostaja železar. Foto: Grega Valančič/Sportida Še naprej bo dres Jesenic nosil branilec David Planko, ki je član železarjev od januarja 2021 (pred tem je zanje igral tudi v sezoni 2017/18), ko se je tja preselili iz Olimpije.

"Na Jesenicah ostajam, ker se tukaj dobro počutim, vzdušje v garderobi je res super. Predvsem pa mislim, da je končno čas, da osvojimo pokal AHL. Prav tako je velika želja osvojiti državno prvenstvo in Pokal Slovenije," je v klubski mikrofon dejal 29-letni Celjan.

Ničuškin še osem let pri Coloradu

Ruski hokejist Valerij Ničuškin je z zmagovito ekipo v tekmovanju za Stanleyjev pokal Colorado Avalanche podaljšal sodelovanje in podpisal osemletno pogodbo. Kot poroča liga NHL, je 27-letnik novo pogodbo sklenil le dva dneva, preden bi postal prost igralec. Pogodba je vredna 49 milijonov dolarjev (48,9 milijona evrov).

Valerij Ničuškin in prvaki so se dogovorili za osemletno podaljšanje. Foto: Reuters

Minulo sezono je Ničuškin na 62 tekmah v severnoameriškem prvenstvu NHL dosegel 25 zadetkov in 27 podaj v rednem delu, v končnici pa je na 20 tekmah dodal še devet golov in šest podaj ter pomagal ekipi iz Kolorada do prvega naslova v ligi NHL po letu 2001.

"Da se z Valom dogovorimo za dlje časa, je bila naša glavna prioriteta. Gre za velikega, močnega, hitrega in drznega igralca, ki ne spusti ploščka iz rok. On je velik razlog, zakaj smo sploh osvojili Stanleyjev pokal," je ob tem dejal legendarni Joe Sakic, ki je v klubu kot predsednik za športni del.

Rakellu šestletna pogodba

Pittsburgh Penguins so prejšnji teden podpisali šestletno pogodbo z branilcem Krisom Letangom, da ga ne bi izgubili kot prostega igralca, zdaj pa so zadržali še napadalca Rickarda Rakella. 29-letni Šved in klub sta se dogovorila za šestletno sodelovanje, težko 30 milijonov ameriških dolarjev.

V ključni menjavi pa so pri Ottawa Senators poslali vratarja Matta Murrayja in dva bodoča izbora na naboru NHL k Toronto Maple Leafs. Murray je z javorjevimi listi podpisal štiriletno pogodbo, vredno 25 milijonov dolarjev (24,9 milijona evrov).

Vse pomembnejši član Kraljev Adrian Kempe bo vsaj še štiri sezone član Los Angeles Kings. Foto: Reuters

Prioritetna naloga opravljena: Kempe ostaja še štiri sezone

Vodstvo Los Angeles Kings je zadržalo pomembnega člana v napadu, z Adrianom Kempejem so se dogovorili za štiriletno podaljšanje sodelovanja. Slovenski hokejski as Anže Kopitar bo tako v napadu še naprej lahko računal na švedskega kolega. 25-letnik, ki bi mu potekla pogodba, in Los Angeles Kings so se namreč dogovorili za podaljšanje sodelovanja do konca sezone 2025/26. Pogodba je vredna 22 milijonov ameriških dolarjev.

Za Kempejem, ki so ga Kralji na naboru lige NHL leta 2014 izbrali kot 29. po vrsti, je točkovno najboljša sezona v najmočnejši hokejski ligi.

Na 78 tekmah je vknjižil 54 točk, več jih je zbral le kapetan Kopitar (67). Je bil pa Šved, ki je večino sezone preživel v napadu s Slovencem, s 35 zadetki najboljši strelec Kraljev.

V končnici, v kateri je klub iz mesta angelov v prvem krogu po sedmih tekmah izločil Edmonton, je prispeval šest točk (dva gola, štiri asistence), največ med soigralci. 25-letnik je v zadnji sezoni dosegel največ točk, 54, s 35 zadetki je bil prvi strelec kluba. Foto: Reuters

"Ena od prednostnih nalog naše organizacije je, da podaljšamo pogodbo z Adrianom Kempejem," je pred dnevi dejal generalni direktor Kraljev Rob Blake. Nekaj dni zatem je pomirjen, da so nalogo uspešno opravili.

Jeseničani predstavili eno vratarsko ime

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so sporočili, da se kot prvi od vratarjev članski ekipi pridružuje Gašper Panjtar. 20-letni vratar se je v preteklih sezonah kalil pri HD Hidria in slovenski reprezentanci U-18 in U-20. Otrok jeseniškega hokeja je svojo priložnost za rast in treniranje s člani že prejel v lanski sezoni, ko je k članom pristopil kot posojeni čuvaj mreže, letos pa je dobil priložnost, da se kot član ekipe vratarjev dokaže v večjih čevljih.

"Gašper je že pred nekaj leti začel dokazovati, da je pripravljen garati za uspehe in svoj razvoj. Verjamem, da je velik potencial in da bo v ekipo prinesel veliko motivacije in zagona, ki ga ima. Moja pričakovanja zanj so visoka, a verjamem, da jih bo s svojo energijo in željo po razvoju brez težav dosegel," je ob tem za klubsko spletno stran dejal trener vratarjev Aleksander Petrov, Panjtar pa je dodal: "Od začetka svoje hokejske poti sem bil član mlajših selekcij na Jesenicah, zato je bila vedno prva želja, da bi branil za člansko ekipo Jesenic pred polno Podmežaklo. Vesel sem, da bom imel priložnost nastopati stopničko višje kot v prejšnjih sezonah. Ekipi bom z obrambami pomagal do novih zmag. V novi sezoni pričakujem, da bomo čim večkrat napolnili Podmežaklo in domov prinesli vsaj eno lovoriko, ki nam je lani ni uspelo osvojiti."

Kdo bo prvi čuvaj mreže železarjev, še ni znano.

