Pintaričevi v Avstrijo po nov podvig , Muršakovi v težkem položaju

V torek bodo znani četrtfinalisti hokejske lige prvake. Za preboj med osmerico sta v igri tudi dva Slovenca, ki pa imata pred povratnima tekmama precej različni izhodišči. Vratar Matija Pintarič je na prvi tekmi osmine finala z Rouenom doma remiziral s Salzburgom (3:3), napadalec Berna Jan Muršak in soigralci pa so na prvi tekmi na Švedskem pri Malmö izgubili z 1:4.

Slovenski vratar Matija Pintarič in soigralci francoskega prvaka Rouena, ki po 17 tekmah domačega prvenstva še ne pozna poraza, bodo v torek znova iskali pot do novega podviga. Rouen je že z uvrstitvijo v izločilne boje presegel cilje, na prvi tekmi osmine finala, v kateri se meri s podprvakom lige EBEL Salzburgom, pa dokazal, da je lahko enakovreden tekmec Avstrijcem. Francozi so doma remizirali s 3:3, povratno tekmo bodo Pintaričevi odigrali v Avstriji.

Zmagovalca para v četrtfinalu čaka zmagovalec med finskim prvakom Karpatom in švicarskim prvakom Zürichom.

Jan Muršak bo v domači dvorani s soigralci Berna lovil zaostanke (1:4) s prve tekme na Švedskem. Foto: Vid Ponikvar

Bern lovi zaostanek

Švicarski Bern, katerega barve brani slovenski kapetan Jan Muršak, je na uvodni tekmi osmine finala na Švedskem izgubil z 1:4, tako da bo na torkovem povratnem srečanju proti Malmöeju lovil visok zaostanek. Vprašanje je, kako resno so Švicarji, ki so se v teh dneh okrepili z 29-letnim kanadskim napadalcem Zachom Boychukom, vzeli to tekmovanje.

Zmagovalec para se bo pomeril z zmagovalcem para Züg-Red Bull München.

Nov prvak

Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja. Dobili bomo novega zmagovalca, saj je branilec naslova finski klub JYP Jyväskylä obstal v skupinskem delu.

