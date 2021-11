Težave za Celovec vse večje, vprašljiv tudi nastop Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Muršak in soigralci so na prvi tekmi Mannheim odpravili s kar 10:1. Foto: Guliverimage

V torek in sredo bodo znani vsi četrtfinalisti hokejske lige prvakov. Jan Muršak si je z zmagovalko zadnjih dveh izvedb Frölundo napredovanje skoraj že zagotovil, saj so na prvi tekmi zmagali s kar 10:1. S prednostjo v povratno srečanje vstopata tudi Celovec – ubada se z več poškodbami, vprašljiv je tudi nastop Andreja Tavžlja – in Rouen Matije Pintariča, a jima ne bo lahko.