Slovenski trio ugnal švedskega prvaka, Tičar zadeval za zmago

V soboto je branilka lovorike, švedska Frölunda, za katero je Jan Muršak igral 16 minut in pol, v podaljšku strla švicarski Zürich in je dva kroga pred koncem skupinskega dela na prvem mestu. Do konca jo čakata še dva obračuna s finskim kolektivom iz Helsinkov, ki ima isto število točk.

Slovenski vratar Gašper Krošelj je s češkim prvoligašem Mlada Boleslav gostoval prav pri omenjenih Fincih in s soigralci tesno izgubil (1:2). Ljubljančan je branil vso tekmo in zaustavil 29 od 31 strelov. Čehi nimajo več možnosti napredovanja.

V nedeljo so se velike zmage veselili trije slovenski napadalci v dresu nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins. Nemška ekipa je z 2:1 premagala aktualnega švedskega prvaka Växjö Lakers. Jan Urbas je k zmagi nad nekdanjim klubom prispeval zadetek za 1:0, Miha Verlič pa podajo ob tem zadetku. Bremerhaven ima po štirih obračunih na računu devet točk (tri zmage in poraz, ki jim ga je s 5:0 zadal prav Växjö).

Rok Tičar je k novi zmagi Celovca po podaljšku prispeval dve asistenci. Foto: Guliverimage

Rok Tičar se je na drugi tekmi lige prvakov s Celovcem veselil še druge zmage po podaljšku (3:2). Gorenjec je k slavju nad danskim Rungstedom prispeval dve podaji (za 1:1 in vodstvo 2:1).

Manj uspešen je bil Matija Pintarič z Rouenom, ki je po porazu proti Celovcu tesno izgubil še pri ukrajinskem Donbassu (1:2). Štajerec je imel ob porazu spet veliko dela, zaustavil je 37 strelov od 39. Korošci so v skupini, ki je tekmovanje začela z zamudo, po dveh tekmah prvi, Pintaričevi pa četrti.

Liga prvakov, 4. krog (klubi s slovenskimi igralci)

Sobota, 4. september

Skupina B

Frölunda : Zürich 4:3* (0:1, 2:0, 1:2, 1:0) - podaljšek

(Jan Muršak je za Frölundo igral slabih 16 minut in pol in v tem času sprožil dva strela.)

IFK Helsinki : Mlada Boleslav 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

(Gašper Krošelj je za Mlado Boleslav branil vso tekmo in zaustavil 29 od 31 strelov.)



Lestvica skupine B:

1. Frölunda 4 tekme - 8 točk

2. IFK Helsinki 4 - 8

.............................

3. Zürich 4 - 7

4. Mlada Boleslav 4 - 1

Nedelja, 5. september

Skupina A

Bremerhaven : Växjö Lakers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

(Jan Urbas je za Bremerhaven igral 16 minut in pol, sprožil tri strele na gol, zadel za 1:0; Miha Verlič je za Bremerhaven igral 15 minut in pol, podal je za 1:0; Žiga Jeglič je za Bremerhaven igral 15 minut in 40 sekund in sprožil en strel na gol nasprotnika.)

Lestvica skupine A:

1. Bremerhaven 4 tekme - 9 točk

2. Växjö Lakers 4 - 7

..................................................

3. Sparta Praga 4 - 7

4. TPS Turku 4 - 1



Skupina G

EC KAC : Rungsted 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) - podaljšek

(Rok Tičar je za Celovec igral slabih 19 minut in pol, v tem času sprožil en strel in k zmagi prispeval dve podaji - za 1:1 in vodstvo 2:1)

Donbass : Rouen 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

(Matija Pintarič je za Rouen branil vso tekmo in zaustavil 37 strelov od 39.)