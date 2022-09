Spektakel v Tivoliju: prihaja finski podprvak, vračajo se Green Dragons

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo ob 19.15 dočakali domači krst v hokejski ligi prvakov, v kateri nastopajo s posebnim vabilom. V Tivoliju bodo gostili finskega podprvaka TPS Turku. Pred slabim tednom so se Ljubljančani favoriziranim severnjakom dobro upirali, na gostovanju so izgubili z 2:3. Kako bo tokrat, ko bodo imeli s tribun tudi podporo Green Dragonsov, ki se vračajo na hokej?

Slovenski državni prvak HK SŽ Olimpija je pretekli teden kot prvi slovenski predstavnik zaigral v hokejski ligi prvakov, danes pa bo v tekmovanju dočakal še domači krst. Ljubljančani so na uvodni tekmi gostovali pri nocojšnjih tekmecih v Turkuju, kjer so se rezultatsko dobro držali in na koncu tesno izgubili (2:3). Drugače je bilo na drugem obračunu pri nemškem prvoligašu Wolfsburgu, kjer so jih teple lastne napake, predvsem v obrambni tretjini. Nemci so zmaje odpravili s 7:2.

Varovanci Mitje Šivica bodo po dveh gostovanjih zvečer v vlogi gostitelja. Na tivolskem ledu se bodo udarili s finskim kolektivom. "Na Finskem smo odigrali zelo zrelo, ko smo praktično prebijali led v ligi prvakov. Držali smo se svoje igre, zato tudi uspešen rezultat. V četrtek lahko spet pričakujemo hitro ekipo iz Finske, pa še bolj odgovorno našo igro, tako da res lahko pričakujemo pravi hokejski spektakel," pred tekmo pravi mladi, 18-letni napadalec Olimpije Miha Beričič.

Zmaje bodo s tribun podpirala tudi navijaška skupina Green Dragons. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vrnitev Green Dragonsov

Na hokejske tribune se po več letih vrača navijaška skupina Green Dragons, ki navijačem pred tekmo sporoča naslednje. "Zaradi izvedbe koreografije po celotni glavni tribuni prosimo vse obiskovalce, da so na svojem mestu NAJMANJ 20 minut pred začetkom tekme. Hkrati vas prosimo, da nam s svojim sodelovanjem pomagate pri izvedbi spektakla, kot ga slovenske hokejske dvorane še niso videle! Na tribuni bodo naši fantje, ki bodo na voljo za vse informacije in navodila. Fantje na ledu si z odnosom in ljubeznijo do svetega imena to zaslužijo! Zato, ker znamo skupi držat! Green Dragons Ljubljana."

V soboto prihaja Wolfsburg

Olimpija bo po večernem obračunu s Turkujem že v soboto znova gostila tekmo lige prvakov, in sicer se bo še drugič pomerila z Wolfsburgom.

Po dvojčku domačih tekem sledi nekaj premora v tekmovanju, nato pa še obračuna s švicarskim Zugom, ki je z dvema zmagama na vrhu skupne B. V Tivoliju bodo Švicarji gostovali 5. oktobra, v Švici bo tekma teden dni pozneje.