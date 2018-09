Bo Muršakovim uspelo še enkrat?

V četrtek se bo nadaljevala hokejska liga prvakov, v kateri v novi sezoni spremljamo tudi dva Slovenca, napadalca Jana Muršaka in vratarja Matijo Pintariča. Prvega nov zahteven preizkus z Bernom čaka v četrtek, ko bodo gostili švedskega prvaka in lanskega finalista lige prvakov Växjö Lakers. Švicarji, ki so pred sezono Švede označili za favorite skupine, so pretekli teden dobili medsebojni obračun. Jim bo uspelo še drugič?