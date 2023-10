Nadaljuje se bitka za izločilne boje

Letošnja hokejska liga prvakov poteka po spremenjenem sistemu. Vsaka ekipa v predtekmovanju odigra šest tekem s šestimi različnimi nasprotniki, glede na žreb. Po koncu predtekmovanja 16 najboljših napreduje v osmino finala, za osmerico pa je tekmovanja konec.

Rouen Matije Pintariča bo v sredo gostoval v Nemčiji. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Predtekmovanje poteka do 18. oktobra, osmina finala med 14. in 22. novembrom, četrtfinale med 5. in 12. decembrom, polfinale med 9. in 17. januarjem, zmagovalec pa bo znan 20. februarja. Lovoriko brani finski klub Tappara iz Tampereja.

Hokejska liga prvakov, predtekmovanje

Torek, 10. oktober:

Sreda, 11. oktober:

Lestvica: