Jan Muršak z Bernom na vrhu

Muršakovi so se v soboto ustavili pri prvaku lige EIHL Cardiff Devils, ki se je izkazal za trdoživega tekmeca in se ni zlahka pustil favoriziranim gostom. Domačini so povedli, nato je Bern, ki si je privoščil 16 kazenskih minut, izenačil in prišel do vodstva z 2:1. Pri zadetku je s podajo sodeloval Muršak. Cardiff je kaj hitro poskrbel za izenačenje in izid rednega dela. Sledil je podaljšek. Andrew Ebbett je zadel že po 50. sekundah in odločil zmagovalca. Bern je po dveh zmagah na vrhu svoje skupine.

Muršak je s soigralci do prve zmage (2:1) prišel že v četrtek na težkem gostovanju pri švedskem prvaku in lanskem finalistu lige prvakov Växjö Lakers. Gostitelji so sicer povedli, a nato je Bern priredil preobrat in tri minute pred koncem rednega dela zadel za zmago. Štajerec je igral točno 15 minut, v tem času po podatkih uradne strani tekmovanja ni vknjižil nobenega strela na gol.

Še drugič zapored v hokejski ligi prvakov, ki se med hokejskimi privrženci ni dobro uveljavila, sodeluje 32 moštev, razdeljenih v osem skupin. V skupinskem delu (med 30. avgustom in 17. oktobrom) bo vsaka ekipa v skupini odigrala po dve tekmi z vsakim nasprotnikom (doma in v gosteh). Najboljša dva kolektiva vsake skupine se bosta po skupinskem delu uvrstila v osmino finala. Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja.

Finci premočni za Rouen

V skupini F s francoskim prvakom Rouenom nastopa slovenski čuvaj mreže Matija Pintarič. Že za uvod je Štajerca in soigralce čakalo težko gostovanje pri finskem prvaku Oulun Kärpät. Finci so upravičili vlogo favorita in Francoze premagali s 4:0. Pintarič je branil vseh 60 minut in zaustavil 29 strelov od 33. Rouen je na vrata Jussija Rynnäsa sprožil 23 strelov, izkušeni Finec je zaustavil vse.

V nedeljo se bodo Pintarič in soigralci oglasili pri polfinalistu češke Extralige Hradec Kralove, tekmi s polfinalistom nemške elitne lige Nürnberg Ice Tigers pa bodo odigrali oktobra.