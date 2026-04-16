Hokejisti začenjajo priprave za svetovno prvenstvo

Slovenska hokejska reprezentanca bo uradne priprave na letošnje svetovno prvenstvo elitne skupine začela v ponedeljek z zborom v tradicionalni hokejski reprezentančni bazi na Bledu. Selektor Edo Terglav je že pripravil širši seznam kandidatov, že naslednji teden Slovenijo čakajo prve pripravljalne tekme.

Nekateri igralci, ki so že končali klubske sezone, so sicer že doslej na treningih trikrat na teden v Kranju in Ljubljani vzdrževali formo, v ponedeljek, 20. aprila, pa se bo na Bledu projekt Švica 2026 tudi uradno začel. Po popoldanskem zboru bodo igralci ob 18. uri opravili prvi skupni trening.

Selektor Edo Terglav je na začetek priprav povabil vratarje Jona Dukariča (Danbury Jr Hat Tricks/ZDA), Lukaša Horaka in Luko Kolina (oba Olimpija Ljubljana) ter Žana Usa (Jesenice), branilce Rožleta Bohinca, Žigo Urukala (oba Jesenice), Aljošo Crnovića, Blaža Gregorca, Jana Ćosića (vsi Olimpija Ljubljana), Kristjana Čepona, Aleksandra Magovca (oba Amiens/Fra), Maksa Perčiča (Slavia Praga/Češ), Miho Štebiha (Horacka Slavia Trebič/Češ) in Aljaža Zupančiča (Bietigheim-Bissingen/Nem) ter napadalce Miho Beričiča, Jana Drozga, Roka Kapla, Marcela Mahkovca, Roberta Saboliča, Jako Sodjo, Nika Simšiča (vsi Olimpija Ljubljana), Maija Crnkića (Kitzbühel/Avt), Žana Jezovška (Lindau Islanders/Nem), Anžeta Kuralta (Fehervar/Mad), Naceta Langusa (univerza Augustana/ZDA), Luko Mavra, Kena Ograjenška (oba Black Wings Linz/Avt), Marka Severja (Biel-Bienne/Švi) in Filipa Sitarja (univerza Rensselaer Polytechnic/ZDA).

V sklopu priprav Slovence čaka pet prijateljskih tekem. Od 23. do 29. aprila bo reprezentanca gostovala na Poljskem v Tychyju, kjer bo odigrala tri pripravljalne tekme: 24. in 25. aprila s Poljsko ter 28. aprila s Kazahstanom.

V četrtek, 7. maja, ob 19. uri bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo v sklopu priprav; njen nasprotnik bo Madžarska. Dva dneva zatem pa se bodo v Celovcu pomerili še na zadnji tekmi priprav s starimi znanci Avstrijci.

Zadnji dan priprav bo 12. maja, naslednji dan bo slovenska izbrana vrsta odpotovala v Švico.

Svetovno prvenstvo elitne skupine bo od 15. do 31. maja potekalo v Zürichu in Fribourgu. Slovenija bo uvodni del prvenstva začela 16. maja 2026 v Fribourgu, kjer bo v skupini B igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, pa sestavljajo Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.