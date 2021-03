Vroče bo: v večni derbi s prvega in drugega položaja

Ljubljanski Tivoli bo v sredo ob 20.15 prizorišče hokejskega derbija med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki v obračun vstopata kot vodilno in drugouvrščeno moštvo Alpske lige. Ljubljančani so si končnico že zagotovili, Jeseničani bi si jo z zmago po rednem delu tekme.

Pred večnima slovenskima hokejskima tekmecema je prvi derbi rednega dela Alpske lige, v tej sta se v tekoči sezoni sicer dvakrat že srečala, a v uvodnem delu tekmovanja, ko je ekipa točke dobila šele po seštevku dveh medsebojnih obračunov. Takrat je točkovni račun po zanesljivi domači zmagi (6:1) in remiju na Gorenjskem (2:2) okrepila Olimpija.

Ljubljančani in Jeseničani so ob omenjenih spopadih v tem tekmovalnem obdobju palice prekrižali še štirikrat. Na pripravljalnem srečanju pred sezono so tesno zmagali železarji, ki so nato prišli še do precej pomembnejše zmage v polfinalu Pokala Slovenije. V tem so zmaje strli po kazenskih strelih (1:0), odnesli trenerja Iva Jana in osvojili pokalno lovoriko. Moštvi sta se nato še dvakrat udarili v rednem delu državnega prvenstva, vsako je vknjižilo zmago na domačem ledu. Nova bitka v slovenskem prvenstvu ju čaka tudi v finalu, ki se bo začel po koncu nastopov v Alpski ligi.

Vodilni in drugouvrščeni Za ljubljanskega trenerja Raima Summanena bo to prvi slovenski derbi. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sredina tekma zna biti še kako zanimiva, saj gre tekmecema najbolje med vsemi alpskimi kolektivi. Olimpija ima na vrhu 70 točk, drugi Jeseničani šest manj, a so odigrali tudi dve srečanji manj.

Zeleno-beli, ki bodo današnjega trenerskega slavljenca Raima Summanena poskušali razveseliti z osmo zaporedno zmago Alpske lige, so imeli v zadnjem obdobju kar nekaj težav s poškodbami med napadalci. Težje se je poškodoval Gal Koren, odsotni so bili tudi Miha Zajc (pri Bregenzerwaldu je že igral), Žiga Pešut, Mark Sever, Martin Bohinc. Je pa na sobotnem gostovanju prvič za Olimpijo zaigrala nova okrepitev v napadu, Kanadčan Marc-Olivier Vallerand. Tako zanj kot za finskega trenerja bo to prvi slovenski derbi.

Neobremenjeni "Lahko smo mirni, prvi cilj smo dosegli, smo neobremenjeni," pred sredino tekmo razmišlja Žiga Pance. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lahko smo mirni, imamo zagotovljeno mesto v končnici. S tem smo dosegli prvi cilj, a to je le prvi korak. Stremimo pa za tem, da bi vsako tekmo igrali bolje. Igramo kompakten hokej, spremenili smo nekaj malenkosti v igri. Vsa ekipa diha skupaj, razumemo se odlično in to se odraža tudi na ledu. Derbi je res poglavje zase, a je vseeno le tekma kot tekma, del redne sezone, smo neobremenjeni. Na tekmeca se bomo pripravili kot na vsako drugo ekipo, ga analizirali in šli na led stoodstotni," pred tekmo razmišlja kapetan Žiga Pance.

Njegov kapetanski predhodnik Aleš Mušič dodaja, da je na derbijih vselej nekaj odvisno od dnevne forme in da bi še kako prav prišel hiter zadetek, opozarja pa na osredotočenost skozi vseh 60 minut.

Varovanci Mitje Šivica so na zadnjih 16 alpskih tekmah 15-kratv zmagali. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Z odlično januarsko in februarsko popotnico

Podobno na drugi strani razmišlja pomemben člen udarnega napada Jesenic Žan Jezovšek, ki je s kolegoma Jako Sodjo in Blažem Tomaževičem v zadnjem obdobju najpogosteje skrbel za zadetke železarjev. Tem se je v preteklem tednu pri rešetanju mreže nasprotnikov pridružil kanadski mladenič Francesco Pinelli, ki si je za štiri zadetke in tri asistence ob treh zaporednih zmagah prislužil naziv najboljšega igralca Alpske lige preteklega tedna.

Žan Jezovšek opozarja na pomembnost zbranosti vso tekmo in izkoriščenja power-playa. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Moramo biti zbrani. Odigrati moramo, kot smo odigrali drugo, tretjo tretjino (proti Asiagu, op. a.). Zelo pomemben, ključen bo power-play. Menim, da bomo pripeljali zmago v Podmežaklo," je v klubski diktafon dejal Jezovšek,

"Vemo, da že nekaj čas nismo igrali derbija, tako da vsi komaj čakamo to tekmo. Gre za eno od tekem v seriji Alpske lige, še vedno pa je to derbi. Na izenačenih tekmah lahko tako igra z igralcem več kot z igralcem manj naredi razliko, tako da je to, da nam je stekel power-play, zagotovo plus," pa je dodal vratar Žan Us, ki mu gre s soigralci v letu 2021 odlično.

Na zadnjih 16 tekmah Alpske lige so izgubili le enkrat, in sicer 20. februarja, ko so njihov 12 tekem dolg zmagoviti niz dve sekundi pred koncem srečanja končali člani Cortine. Varovanci Mitje Šivica, med njimi že lep čas ni okrevajočega kapetana Andreja Tavžlja, so na zadnjih dveh tekmah dokazali, da se znajo vrniti tudi po zaostanku, obakrat so zaostajali z 0:2, a se na koncu veselili zmage. Nazadnje tudi z branilcem Davidom Plankom v postavi. Celjan je sezono začel pri Olimpiji, po razhodu pa se je vrnil v rdeči dres.

Prihodnji torek derbi na Gorenjskem

Olimpija bo po sredinem derbiju do konca rednega dela odigrala še štiri tekme, Jeseničani še šest. Že naslednji torek si bosta ekipi iz oči v oči zrli v dvorani Podmežakla, v kateri železarji v tej sezoni sploh še niso izgubili. Gledalci bodo tudi tokrat prikrajšani za obisk tekem, saj morajo tribune še naprej samevati.