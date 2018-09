Zeleno-beli hokejski tabor je v tej sezoni pozdravil nekatere stare obraze. Ti so v preteklosti sicer igrali v dresu HDD Olimpija, ki je po klavrnem slovesu od lige EBEL zapustilo tekmovalni zemljevid, zdaj pa bodo pomagali HK SŽ Olimpija v Alpski ligi.

Eden od teh je napadalec Gregor Koblar, ki je po sezoni 2015/16 po treh letih zapustil Olimpijo in srečo poskusil v tujini. Najprej v Lyonu, v zadnjem tekmovalnem obdobju pa je upal, da bo vso sezono zdržal v drugi češki ligi, a se ni izšlo. Po 20 tekmah, zgolj enem zadetku in podaji se je moral posloviti od Prerova in se preselil v Zell am See, kjer je spoznal Alpsko ligo, katere del bo tudi letos.

Od tujca pričakujejo, da bo zabijal na vsaki tekmi

V stikih z Olimpijo je bil že med lansko sezono, ko se je moral posloviti od Prerova, a se z zmaji niso dogovorili za sodelovanje. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Na Češkem sem imel zelo dobro pripravljalno obdobje, uspešno prestal preizkušnjo, med katero sem dosegal gole, trener je bil zadovoljen ... Nato pa se je začela liga in stvari so se nekako ustavile. Sploh od tujcev tam pričakujejo, da bodo zadevali skoraj na vsaki tekmi. Tega pri meni ni bilo. Posledično je prišlo do prekinitve pogodbe. Prišel sem v Ljubljano, malo sem treniral, a se z Olimpijo nismo odgovorili, tako da sem odšel v Zell am See," je 25-letnik spregovoril o večkrat slišanih zgodbah Slovencev v tujini in izkušnji na Češkem, ki se ni končala po njegovih željah, tako da je sezono sklenil v Avstriji.

"Rekel sem si, da če igram Alpsko ligo, raje pridem nazaj domov, poskušam prepričati. Dobro smo se dogovorili. Za zdaj je vse super. Zadovoljen sem. Upam, da bo do konca vse super, da bomo vsi zadovoljni. Tako trener, soigralci kot jaz," je za zdaj zadovoljen z vrnitvijo v domovino. V stikih je bil tudi z Jesenicami, "a sem se na koncu prej dogovoril s Tomažem (Vnukom, op. a.). Pogovarjal sem se s fanti, ki so lani igrali za Olimpijo in mi povedali, da so stvari urejene, zato sem se tudi odločil, da se vrnem."

Odskočna deska

Alpsko ligo je v lanski sezoni okusil prvič. Čeprav gre za nižjo raven tekmovanja, kot ko je bil zadnjič član Olimpije, v njej vidi dobro odskočno desko: "Glede na to, da sem imel zelo slabo sezono, nisem veliko pričakoval. Rekel sem si, da bom ostal v Alpski ligi, poskusil imeti čim boljšo sezono, potem pa bomo videli, kako se bo razpletlo. Vsekakor se bom odločil tako, da bo najbolje zame."

Kot pravi, bi bilo za ligo bolje, če bi nekoliko oklestila število sodelujočih: "Razlika med prvo in zadnjo ekipo bo kar velika. Lahko rečem, da je bil zame osebno Asiago razred zase. Zelo težko je bilo igrati proti njim. Neumarkt na drugi strani pa je bil res veliko slabši. Bilo bi bolje, da bi število udeležencev zmanjšali in bi bila kakovost lige boljša. Podobno so naredili v Franciji pred nekaj leti."

Cilji morajo biti visoki

Olimpija je lani obstala v četrtfinalu, v katerem so njeno pot v Alpski ligi zaustavili Jeseničani. Cilji v ljubljanskem taboru tokrat segajo višje. Do polfinala. "Strinjam se s trenerjem. Cilji morajo biti visoki, mislim, da so tudi realni. Na Bledu smo dokazali, da se ne bomo kar tako pustili, da bomo grizli za vsako zmago. V Alpski ligi bomo še videli, kako bo, a mislim, da bi lahko parirali za polfinale," naš sogovornik kljub mladosti precejšnjega dela moštva verjame v izpolnitev zadanih točk. "Res smo kar mlada ekipa. Že v drugem napadu imamo dva hokejista letnika 1997, tretja in četrta peterka sta zelo mladi, pa tudi vratarja. A zaupamo jima. Oba dobro delata, na zadnjih turnirjih sta dokazovala, da bosta zelo dobro branila."

V Alpski ligi vidi odskočno desko. Bo "odskočil" spet v reprezentanco, s katero je na večjih tekmovanjih sodeloval leta 2016 na svetovnem prvenstvu divizije I? Foto: Sportida

Na Češkem ga je "potegnilo navzdol", izboljšati se da vse

Ljubljančani so za zdaj še v fazi priprav, precej stvari je treba še izboljšati, poudarja Jeseničan, ki tudi v svoji igri vidi precej prostora za napredovanje: "Vse se da izboljšati. Od samega drsanja pa do strela. Morda se moram večkrat odločati za strel, ne le vseskozi podajati. Včasih namreč raje podam, kot da bi ustrelil. A tukaj je veliko v glavi. Če dobro igraš, si bolj sproščen, bolj uživaš in je vse lažje. Če pa je začetek slab, postajaš vse bolj nervozen, vse več je pritiska, vse skupaj je težje. To me je lani na Češkem potegnilo navzdol in se zato ni dobro izšlo."

"Edini cilj je osvojitev pokala"

Sezono v Alpski ligi bodo pri Olimpiji začeli 15. septembra, še prej pa jih čaka boj za pokalno lovoriko, ki bo med sredo in soboto potekal v Kranju. Ljubljančani se bodo za polfinale v sredo pomerili s Celjani.

25-letnik je odločen, da se scenarij iz lanske sezone, ko je Olimpija proti Jesenicam izgubila večino dvobojev, ne bo ponovil. Če ne bo presenečenj, bo nov derbi v soboto v finalu Pokala Slovenije, v katerem naslov branijo Jeseničani. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Če ne bo presenečenj, bomo v Kranju videli še drugi derbi v desetih dneh. Na prvem so na Bledu z 2:0 slavili zmaji, ki so lani proti železarjem redno izgubljali.

"Edini cilj je končna zmaga na pokalu, ni druge. O lanskih derbijih sem govoril tako s fanti tukaj kot na Jesenicah, pa tudi sam sem jih spremljal. Lahko rečem, da so bili Jeseničani boljši, a letos ne bo tako. Že na Bledu smo pokazali, da bo zgodba drugačna," je odločen Koblar, ki upa, da bo ostal zdrav. Od zadnje resnejše poškodbe (izpah rame) in operacije sta pretekli dve leti.

Razpored tekem Pokal Slovenije 2018 Četrtfinale

Sreda, 5. september 2018

17.30: HK ECE Celje - HK SŽ Olimpija

20.30: HK MK Bled - HK Triglav Kranj Četrtek, 6. september 2018

20.30: HDD Sij Acroni Jesenice - HDK Maribor

HK Slavija Junior prost Polfinale

Petek, 7. september 2018

1. tekma ob 17.30: zmagovalec HK ECE Celje/HK SŽ Olimpija - zmagovalec HKMK Bled/HK Triglav Kranj

2. tekma ob 20.30: zmagovalec HDD Sij Acroni Jesenice/HDK Maribor - HK Slavija Junior Finale

Sobota, 8. september 2018

ob 20.00

