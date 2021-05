Eni "preprosto preslabi", drugi "že prvaki"

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v petek na finalni tekmi za biti ali ne biti v dvorani Podmežakla izkoristili individualni napaki HDD Sij Acroni Jesenice in bledo igro nasprotnika, zmagali z 2:0 in poskrbeli, da bo državni prvak znan v ponedeljek v Tivoliju.

"Če potegnem črto, smo bili preslabi, slaba dnevna forma, ki odloča na takih tekmah. Spet je manjkal prvi korak. Pokazatelj je bila tretja tretjina, ko bi morali pritisniti, dati še več od sebe, pa praktično nismo ustvarili ničesar. Bili smo preslabi, a kljub temu v igri do zadnjega trenutka. Smo pa naredili dve napaki, prvi gol nam je vzel moment," je po porazu razmišljal trener Jesenic Mitja Šivic, ki pravega odgovora o tem, zakaj doma igrajo slabše – prav na vseh finalnih tekmah je slavila gostujoča ekipa –, nima.

Mitja Šivic ni mogel biti zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida "Težko rečem. Morda imamo občutek, da je na domačem ledu lažje, in se ne držimo naših okvirjev. Čeprav težko rečem, da se danes nismo držali pravil, a bili smo preprosto preslabi. Pogledati se moramo v ogledalo in pri sebi razmisliti, kje in kaj je treba popraviti, analizirati, se pogovoriti ter iti v peto tekmo z zmagovalno miselnostjo," je dodal Šivic, ki mu petkovega hokejskega urnika ni zapolnila zgolj priprava na tekmo, pač pa tudi pestro dogajanje zunaj ledu.

Telefon mu je skoraj pregorel

Pri Olimpiji so namreč vložili pritožbo zaradi domnevnega jeseniškega kršenja protokola na sredini, tretji finalni tekmi, ki so jo železarji dobili s 4:0. Ljubljančani so v pritožbi zapisali, da na obračunu v Tivoliju zaradi neustreznega testa na koronavirus (prestarega) ne bi smel igrati Blaž Tomaževič. Hokejska zveza Slovenije je v petek popoldan zavrnila ugovor Olimpije, sredina zmaga Jesenic je obveljala, na Celovški 25 pa se lahko v osmih dneh pritožijo na odločitev tehničnega direktorja HZS na Pritožbeni senat HZS.

"Zagotovo je vplivalo. Na jutranjem razdrsavanju je debata stekla o tem, dan prej mi je telefon skoraj pregorel, podati smo morali vse podatke, na koncu se je izkazalo, da smo vse naredili prav, kot je zahteval NIJZ," pravi Blaž Tomaževič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Glede na to, da smo imeli trikrat sestanek na to temo, kar zelo. A več od tega ne bi komentiral," je Šivic odgovoril na vprašanje, kako je petkovo zakulisno dogajanje vplivalo na ekipo.

"Zagotovo je vplivalo. Na jutranjem razdrsavanju je debata stekla o tem, dan prej mi je telefon skoraj pregorel, podati smo morali vse podatke, na koncu se je izkazalo, da smo vse naredili prav, kot je zahteval NIJZ. Čez dan so misli tako zagotovo uhajale tudi v to smer, a poskušali smo se osredotočiti na tekmo. Na koncu nam žal ni uspelo priti do zmage," pa je o pestrem petku dejal Tomaževič.

Usodne napake v prvih minutah so jih že večkrat kaznovale

Tomaževič opozarja, da bo treba biti v ponedeljek bolj zbran in discipliniran. Foto: Grega Valančič/Sportida Po porazu je s prstom pokazal na hitro prejet zadetek, ki jim ga je Olimpija "zabila" z igralcem manj, v elementu, v katerem so blesteli v sredo – takrat so tri zadetke dosegli iz power-playa.

"Večkrat smo že videli, da če v prvih minutah naredimo usodno napako, nas to kaznuje. To se nam je zgodilo že v končnici proti Asiagu, ponovilo pa danes. To bo treba popraviti, prvi zadeti, kot na prvih tekmah v Tivoliju, in pripeljati zvezdico na Jesenice. Nobena ekipa ne bo v prednosti. Resda bodo oni na domačem ledu, a mislim, da smo v tej sezoni že vsi pokazali, da domače igrišče ni neka velika prednost, gledalcev ni. Šlo bo na nož, ekipa, ki bo prva naredila večjo napako, na koncu ne bo prvak. Smo ekipa zbranih fantov, ki diha za eno, za grb, ki ga imamo na dresu. Če bomo pokazali igro, ki smo jo na obeh tekmah v Tivoliju, menim, da imamo zelo dobre karte za naslov," je še dejal napadalec, pred katerim je zadnja tekma v rdečem dresu pred selitvijo v zelenega v prihodnji sezoni.

Utrujenost, a treba je zdržati še eno tekmo

"Vedeli smo, da ni popravnega izpita, da moramo dati vse od sebe, da moramo odigrati zelo disciplinirano. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, bili so padci med samo igro, a na koncu menim, da smo zasluženo zmagali. Utrujenost je prisotna, a ne glede na to, v ponedeljek nas čaka zadnja tekma v sezoni, morali bomo dati zadnje atome moči in odigrati vrhunsko tekmo. Zelo pomembna bo disciplina, tako v srednji tretjini kot v obrambni tretjini, treba se bo boriti, pomagati vratarju, blokirati strele in izkoristiti priložnosti," je po pomembni zmagi dejal kapetan Olimpije in strelec zmagovitega gola Žiga Pance, ki v tem finalu deluje še najbolj sveže med člani ljubljanske zasedbe.

"Zelo pomembna bo disciplina, tako v srednji tretjini kot v obrambni tretjini, treba se bo boriti, pomagati vratarju, blokirati strele in izkoristiti priložnosti," pravi strelec zmagovitega gola Žiga Pance. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ti fantje so zame že prvaki"

Igralci te v zadnjem času odpadajo eden za drugim, po branilcu Mihi Logarju (med finalom Alpske lige) in napadalcu Mihi Zajcu (med finalom DP) je sezono v petek končal še napadalec Anže Ropret, ki ni zdržal do konca obračuna, med katerim je bilo videti, da poškodbe vse bolj prihajajo tudi za kanadskim napadalcem Marcom-Olivierom Vallerandom.

"Na koncu smo lahko srečni, da smo zmagali. Obe ekipi sta zelo utrujeni. Mi smo danes izgubili še Anžeta Ropreta. Karkoli se bo zgodilo na zadnji tekmi, bom zelo ponosen na te fante. Vsak ljubljanski pristaš bi moral vedeti, da fantje dajejo vse od sebe. Ne vem, koliko moči nam je sploh še ostalo, a zame so ti fantje že prvaki. Treba jih je spoštovati. Lepo je videti, da dajejo vse od sebe. To je morda ta slovenski duh," je na težave s poškodbami po dolgi sezoni opozoril trener Olimpije Raimo Summanen.

Trener Olimpije Raimo Summanen tudi tokrat večji del tekme ni bil zadovoljen s sojenjem. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vse, kar si želimo, je pošteno sojenje"

Tudi tokrat ni mogel mimo sojenja, znova se je obregnil ob dejstvo, da sta na vseh finalnih tekmah glavna sodnika Viki Trilar in Trpimir Piragić, sicer tudi sodnika iz lige IceHL (letos sta sodila dve oziroma tri finalne tekme IceHL), v katero se prihodnjo sezono seli Olimpija. Tokrat ga je močno razjezil prepovedani položaj, ki ga ni bilo in je njegovim varovancem pri vodstvu z 1:0 preprečil morebitno nevarno akcijo.

"Eno slabših sojenj v moji karieri. Šele ko se je odgovorni človek tekme pogovoril s sodniki, je bilo sojenje boljše, za kar se mu zelo zahvaljujem. Vse, kar si želimo, je pošteno sojenje. In v tretji tretjini je bilo. Sodniki morajo gledati z obema očesoma. Jesenice spoštujemo, gre za dobro ekipo, ki trdo dela in ne potrebuje dodatne pomoči. To je povsem nepotrebno za prvenstvo," je razlagal finski strateg, ki bo v ponedeljek s svojo zdesetkano ekipo poskusil osvojiti drug lovoriko v sezoni.