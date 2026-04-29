Slovenska hokejska reprezentanca je v pripravah na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine opravila prvi del. Na Poljskem je odigrala tudi tri prijateljske tekme. Rezultat v tako zgodnjem obdobju še ni bil v ospredju, selektor Edo Terglav pa je bil zadovoljen predvsem s pristopom, vzdušjem in dobrim delom na teh tekmah in treningih.

"Dobri nasprotniki. Obe ekipi sta v zadnji fazi priprav, ta teden začenjata prvenstvo. Tudi naša ekipa je bila v vsaki tekmi boljša. Mi smo šele na začetku priprav, želeli smo imeti malo širši izbor kot lani in poskusiti vse situacije. Lahko sem zadovoljen s tem, kar so fantje pokazali, rezultatsko še nisem hotel imeti pritiska. Veliko je bilo govora o tem, kako se bo ekipa odzvala v določenih situacijah," je na današnjem srečanju s predstavniki sedme sile na Bledu dejal selektor Edo Terglav.

Ta se je svoji ekipi zaradi klubskih obveznosti pridružil neposredno na Poljskem in je izpustil uradni začetek zbora prejšnji teden. Slovenci so dvakrat igrali s Poljaki in enkrat s Kazahstanci.

"Poskušamo, da se fantje dobro počutijo, da držimo to energijo"

"S prvim tednom priprav smo zadovoljni. Najbolj pomembno je, da so temelji, da imamo ekipni duh, igramo eden za drugega, da si pomagamo, da je vzdušje pravo. Letos so priprave daljše, lani je bila ena ekipa na začetku, na koncu pa povsem drugi fantje. Zdaj smo skupaj šest tednov in to je zelo dolgo, če stvari ne gredo v pravo smer, je lahko tudi negativna energija. Poskušamo, da se fantje dobro počutijo, da držimo to energijo. Ko bo ta skupina pripravljena, bomo prava ekipa, kot lani," je o razliki med lanskimi in letošnjimi pripravami dejal Terglav.

Tako kot lani bo tudi na letošnjem SP slovenska postava mešanica mladih, ki počasi prevzemajo svoje vloge, ter izkušenih igralcev. Lani so takšno pomladitev morali narediti zaradi časovne stiske in odpovedi starejših, zdaj je to že del načrta, je razkril Terglav.

"Lani smo imeli drugačne skrbi, ker je več izkušenih fantov odpovedalo. Takrat ni bilo drugega, kot da priklopimo mlade. Bili so super, zdaj so leto starejši, imajo več izkušenj. Je pa tudi 'fajn', da so zraven starejši, ki nekaj prinesejo. Najbolj pomembno je, da je kemija prava in da so fantje v pravem ritmu, da bodo lahko takoj igrali na visoki ravni."

Horak bi bil lahko proti Madžarom že na ledu

Nekaj skrbi slovenskim ljubiteljem hokeja povzroča status prvega vratarja Lukaša Horaka. Ta se je v začetku leta poškodoval, okrevanje je bilo dolgo, zdaj sicer že trenira, ni pa še igral na Poljskem. "Gremo, kot je bilo načrtovano, z nami je bil v pogonu na treningih, moramo pa stopnjevati intenzivnost. Računamo, da bo na pripravljalni tekmi, če bo vse v redu, proti Madžarski že on branil."

Lukaš Horak bi se prihodnji teden na pripravljalni tekmi z Madžarsko, če bo šlo vse po načrtih, vrnil v gol.

"Lani smo delali dobro, tokrat ne bomo nič računali, na vsako ekipo se bomo pripravili, kot se najbolj lahko"

Po drugem delu priprav, ko bo Slovenija igrala še dve tekmi (z Madžarsko in Avstrijo), pa bo imel Terglav tudi manj prijetno nalogo, narediti rez oziroma se odločiti, koga bo vzel na SP v Švico in koga ne.

"Tale Poljska je bila dober test zame in za fante, da se pokažejo. Zdaj imamo nekaj prekinitve, več bomo trenirali. A ne moremo odpeljati vseh, moramo narediti rez. To so lahko dobre ali tudi slabe odločitve, je pa pomembno tudi, kakšno bo vzdušje v ekipi. Peljati moramo 12 napadalcev in branilce, ki bodo kos različnim nalogam," je o manj prijetni plati svojega dela dejal Terglav.

O tem, kaj pričakuje čez dobra dva tedna, pa je bil jasen: "Želje so, da z vsako ekipo konkuriramo in igramo. Sedem tekem je v desetih dneh, gremo tekmo po tekmo. Lani smo delali dobro, tokrat ne bomo nič računali, na vsako ekipo se bomo pripravili, kot se najbolj lahko."

SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Uvodni nastop Terglava in njegovo ekipo čaka 16. maja proti Češki.