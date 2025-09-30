V živo: Tivoli po odpovedi uvodnega derbija gosti večna tekmeca

Hokejisti HK Olimpija in HDD Jesenice bi se morali v sklopu državnega prvenstva pomeriti že pretekli teden, a tekme takrat ni bilo na sporedu, večna rivala, ki preživljata različne čase, pa zdaj vendarle igrata v Tivoliju (19.15).

Državno prvenstvo, II. del Torek, 30. september

Po turbulentnem poletju na Jesenicah, ko so tik pred začetkom alpske lige odstop napovedali predsednik in člani vodstva kluba, so železarji kljub vsem težavam sestavili ekipo, ki je začela nastope med alpsko druščino. Pretekli teden je bil predviden tudi prvi obračun z rivalom iz Ljubljane, a se tekmeca v dvorani Podmežakla takrat nista srečala.

"Tekme ne bo. V zadnjih dneh smo sprejeli nekaj težkih odločitev, predvsem s podporo igralcev in zaradi njih. Pa tudi zaradi spoštovanja do kluba, tradicije, hokeja. Vesel sem, da imamo upanje, da derbi bo. V trenutnem stanju pa nima nobenega smisla. Rad bi videl, da je derbi dobro organiziran, da je obisk gledalcev dober. Da imata obe ekipi dobro podporo in normalne pogoje," je za nacionalno televizijo pojasnil generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Jeseničani so kljub težavam začeli sezono alpske lige, a prihodnost ostaja negotova. Foto: Matias Demšar

Je pa zvečer derbi, ki šteje za državno prvenstvo, predviden na terenu HK Olimpije, ki se za razliko od gorenjskega tekmeca, pri katerem vlada negotovost, ne more pritoževati nad razmerami. Ljubljančani so v dvoboju II. dela proti zasedbi Nika Zupančiča, ki se je vrnil na Jesenice, veliki favoriti.

V I. delu so Kranjčani po treh odigranih tekmah z zmagama in porazom proti Slaviji trenutno vodilni, Slavija je odigrala le eno tekmo in je pri eni zmagi, Mariborčani pa so po dveh porazih na zadnjem mestu.

Kako poteka tekmovanje?

Tekmovanje, v katerem igrajo 1. HK Olimpija LJ, 2. HDD Jesenice, 3. HK Triglav Kranj, 4. HK Slavija jr in 5. HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. Prvak bo za razliko od lani, ko je bil znan šele aprila, tokrat znan že januarja.

Kranjčani nastopajo v I. delu. Foto: Filip Barbalić

V prvem delu slovenski klubi, ki ne nastopajo v ligi AHL ali IceHL, tekmujejo v dvokrožnem sistemu tekmovanja. Prva ekipa po prvem delu se uvrsti v drugi del tekmovanja, kjer po dvokrožnem sistemu igra z ekipama, ki nastopata v AHL (HDD Jesenice) ali IceHL (HK Olimpija).

Prvi dve ekipi po drugem delu se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu. Finale se igra na tri zmage.

Če je bilo v preteklosti tako, da je bil finale na sporedu po koncu mednarodnih sezon, kar je lahko pripeljalo do čakanja – lani so na Jeseničane, ki so igrali v finalu Alpske lige, čakali pri Olimpiji –, bo tokrat finale izveden že januarja.

Prvak naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Lestvica:

