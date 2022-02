Kdo se bo v finalu pridružil Olimpiji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije bodo danes dobili tekmeca v finalu državnega prvenstva. Bodo to gostitelji Založani ali Kranjčani? Foto: Grega Valančič/Sportida

Medtem ko je prvi polfinalni par hokejskega državnega prvenstva pred finalom že opravil svoje delo – po sistemu boljši z dveh obračunov med večnima tekmecema je s skupnim izidom 8:0 napredoval HK SŽ Olimpija –, bo drugi finalist znan zvečer. O njem bo odločala zgolj ena tekma med HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj, ki bo ob 19. uri v Zalogu.

V nasprotju s tradicijo zadnjih let, ko sta se največja slovenska tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane vselej srečevala v finalu domačega prvenstva, je bilo še pred koncem rednega dela državnega prvenstva jasno, da letos večnega derbija v finalu ne bo. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so redni del končali na prvem mestu, HK SŽ Olimpija, ki je v rednem delu igral z mlado ekipo, izjemi sta bila le derbija, pa na četrtem.

Večna tekmeca sta se tako pomerila že v polfinalu, in sicer po sistemu boljši z dveh tekem. Na obeh je zmagala Olimpija (3:0, 5:0) in zanesljivo napredovala v finale, v katerem bo danes dobila nasprotnika.

V finale zmagovalec ene tekme

Za lovoriko se bo pomerila z zmagovalcem polfinalnega para HK Slavija Junior - HK Triglav Kranj. O tem, kdo bo napredoval v finale, bo odločala zgolj ena tekma, ki bo ob 19. uri v Zalogu. Slavija je redni del končala na drugem mestu, Kranjčani na pa na tretjem.

Ekipi sta se v rednem delu DP srečali dvakrat, v začetku sezone, oktobra, so s 4:2 zmagali Založani, sredi novembra pa s 4:1 Kranjčani.