Druga ekipa zahoda gosti najslabše v ligi

V hokejski ligi NHL bo noč na torek nenavadno mirna, na sporedu sta namreč le dve tekmi, v matineji se bosta spopadla moštvi Colorado Avalanche in Detroit Red Wings, v torek zgodaj zjutraj po slovenskem času pa še Minnesota Wild in Florida Panthers.

Avalanche so drugi v zahodni konferenci, zaostajajo osem točk za vodilnimi St. Louis Blues, a bi njihovih 60 točk, ki so jih v 48 tekmah zbrali s 27 zmagami in 21 porazi na vzhodu zadoščalo komaj za šesto mesto. V vzhodni konferenci dno zasedajo Detroit Red Wings, ki imajo po 49 tekmah na računu 12 zmag in kar 37 porazov. Favorit v tem srečanju je jasen.

Hokejisti Minnesota Wild so na 12. mesto zahodne konference, palice pa bodo prekrižali s Florida Panthers, ki na vzhodu zasedajo deveto mesto.

Liga NHL, 20. januar:

Lestvica:

