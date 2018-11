Založani ugnali aktualne prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državno prvenstvo in liga IHL, med 19. in 25. novembrom

Založani so na kolena spravili Medveščak.

Hokejisti HK Slavija Junior so na domačem terenu po podaljšku s 3:2 premagali branilca naslova drugo ekipo Medveščaka iz Zagreba. Zmagoviti zadetek je prispeval Enes Gorše. Triglavani so z 1:3 izgubili pri vodilni Crveni zvezdi. Ekipi se bosta v nedeljo pomerili še enkrat. Celjani so s 3:6 izgubili pri KHL Zagreb.