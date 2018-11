Olimpija pred derbijem do pričakovane zmage

Hokejisti vodilne HK SŽ Olimpija so opravili zadnjo tekmo pred nedeljskim derbijem z Jesenicami in s 4:0 premagali HK Slavija Junior. Vratarja Žan Us (branil je prvo tretjino) in Tilen Spreitzer (branil je drugo in zadnjo tretjino) sta mrežo ohranila nedotaknjeno. Zadeli so Žan Jezovšek, kapetan Aleš Mušič, Sašo Rajsar in Miha Zajc. Nedeljski derbi se bo v Tivoliju začel ob 17.30. Prvega za dvojne točke (DP in Alpska liga) so s 4:0 dobili Ljubljančani