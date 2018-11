Jeseničani tresli mrežo na Štajerskem

Državno prvenstvo in liga IHL, med 19. in 25. novembrom

Državni prvaki, člani HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri HDK Maribor pričakovano visoko zmagali. Mrežo Štajercev so zatresli devetkrat, Urban Avsenik pa je ohranil svojo nedotaknjeno. Med strelce se je z dvema zadetkoma vpisal tudi 17-letni Miha Krmelj. Dvakrat je zadel tudi Eric Pance. natančni so bili Še Miha Brus, Žiga Urukalo, Urban Sodja, Nejc Stojan in Blaž Tomaževič.