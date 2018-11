Jeseničani ne bi smeli imeti težav, Olimpija se bo pred derbijem ogrevala v torek

Državno prvenstvo in liga IHL, med 19. in 25. novembrom

Teden v državnem prvenstvu odpirajo državni prvaki z Jesenic in pomlajeni Mariborčani, ki po šestih tekmah še niso osvojili točke. V torek bodo člani HK Slavija Junior gostili HK SŽ Olimpija. Najbolj pestro bo konec tedna, ko bo v nedeljo v Tivoliju ob 17.30 derbi med zmaji in železarji. Prvega za dvojne točke (DP in Alpska liga) so s 4:0 dobili Ljubljančani