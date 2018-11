Brez zmage za slovenske ekipe

Na treh sobotnih tekmah lige IHL so se predstavili trije slovenski klubi in vsi izgubili. Kranjski Triglav je doma proti Mladosti vodil z 2:0, na koncu pa po kazenskih strelih izgubil s 3:4. Po loteriji so doma izgubili (2:3) tudi člani Slavije Junior, ki so gostovali pri Vojvodini. Celjani so se doma udarili z vodilno Crveno zvezdo, tudi so so izgubili za zadetek, z 1:2.