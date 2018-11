Blejci namučili Založane, Celjani v zadnjem delu strli Mariborčane

Državno prvenstvo in liga IHL, med 14. in 18. novembrom

V sredo se je nadaljevalo državno prvenstvo. Do zmag so prišli Založani in Celjani. Prvi so šele po podaljšku premagali Bled (3:2), drugi pa so odpor Maribora s tremi zadetki Nejca Kastelica strli v zadnji tretjini. Konec tedna bodo na sporedu boji lige IHL.