Olimpija pred očmi novega trenerja do pričakovane zmage

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na uvodni polfinalni tekmi državnega prvenstva z 8:1 premagali HK Slavija Junior. Olimpija je prvič igrala pred očmi novega stratega Raima Summanena . Drugo in morda zadnjo tekmo bosta moštvi odigrali v četrtek. V drugem polfinalu se bodo člani HDD Sij Acroni Jesenice udarili s HK Triglav Kranj, ki je na odločilni tekmi ugnal HD Hidria Jesenice.

V prvem polfinalnem paru državnega prvenstva spremljamo mestni obračun med HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior. Favorizirana Olimpija je redni del končala na prvem mestu, v četrtfinalu pa z 2:0 v zmagah zanesljivo izločila HKMK Bled. Založani so bili po rednem delu četrti, v prvem krogu končnice pa so si polfinale zagotovili z dvema tesnejšima zmagama nad HDK Maribor.

Na uvodnem srečanju so se Založani dobro držali do polovice, ko jih je v igri držal mladi vratar Luka Kolin, ki je priložnost dobil po poškodbi prvega vratarja Jureta Pavliča. Ob koncu so zmaji, na klopi jih je kot trener prvič spremljal Raimo Summanen, zmagali z 8:1.

Člani HDD Sij Acroni Jesenice, drugi po rednem delu, so v četrtfinalu pričakovano, z dvema visokima zmagama, odpravili HK True Celje, polfinalnega nasprotnika pa so dobili šele danes. Na poti do finala jim bodo nasproti stali Kranjčani, ki so na tretji četrtfinalni tekmi s 5:1 premagali in izločili HD Hidria Jesenice.

V polfinalu prav tako igrajo na dve zmagi. Finale sledi v prvi polovici maja.

Državno prvenstvo, polfinale, prvi tekmi Torek, 26. januar

HK SŽ Olimpija : HK Slavija Junior 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) /1:0/ (predvidena termina preostalih tekem: 28., 30. januar) Četrtek, 28. januar

HDD Sij Acroni Jesenice - HK Triglav Kranj (predvidena termina preostalih tekem: 30., 31. januar) - v polfinalu igrajo na dve zmagi

