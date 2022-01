Finale pred finalom: bolj kot kakovost lahko odloča naboj

Začenja se hokejsko državno prvenstvo, v katerem se bosta pomerila večna tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, v drugem paru pa bosta palice prekrižala HK Triglav Kranj in HK Slavija Junior. Prvi derbi, na katerem vloga papirnatega favorita pripada Ljubljančanom, bo ob 18.30 v dvorani Podmežakla. Slavija in Triglav začenjata v sredo v Kranju.

V nasprotju z zadnjimi leti, ko sta se največja slovenska tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane vselej srečevala v finalu domačega prvenstva, je bilo še pred koncem rednega dela jasno, da letos večnega derbija v finalu ne bo. Aktualni državni prvaki Jeseničani so redni del končali na prvem mestu, Olimpija, ki je v rednem delu igrala z mlado ekipo - izjemi sta bila derbija -, pa na četrtem.

Zmaji in železarji se bodo tako udarili že v polfinalu, v katerem bodo moštva po spremembi igrala po sistemu boljši z dveh tekem. Sprva je bilo mišljeno, da bodo igrali na dve zmagi, a so pri HZS zaradi več prestavitev tekem zaradi covid-19 in zgoščenega urnika tekem v drugih tekmovanjih sistem spremenili. Prvi derbi bo danes ob 18.30 v dvorani Podmežakla, drugi je predviden v torek, 8. februarja, v Tivoliju.

Jeseničani so v polfinale napredovali brez boja z Mariborom, Olimpija je s 14:3 izločila HD Hidria Jesenice.

Ekipi od letošnje sezone igrata v različnih ligah. Jeseničani pod taktirko Nika Zupančiča ostajajo v Alpski ligi. Redni del so pred dnevi končali z deseto zaporedno zmago in zanesljivim prvim mestom. V četrtek bodo v t. i. master skupini začeli drugi del tekmovanja, v katerem si bodo štiri ekipe zagotovile končnico, preostali dve pa bosta morali v dodatni boj z najboljšimi iz kvalifikacijske skupine.

Na drugi strani je Olimpija novinka v kakovostnejši ligi IceHL, v kateri je odlično začela, skoraj dva meseca celo vodila, po skromnem decembru pa nazadovala po lestvici. Trenutno je na petem mestu, prvih šest vodi neposredno v četrtfinale, tako da lahko pričakujemo ogorčen boj za šesterico, saj so razlike precej majhne.

Bolj kot kakovost lahko na takšnih tekmah odločajo naboj, čustva, želja. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseničani in Ljubljančani so se v tej sezoni srečali trikrat. Še preden se je tekmovalno obdobje dobro začelo, so si nasproti stali v finalu pokala. Pokalna lovorika je s 3:1 pripadla zmajem. Dve srečanji so odigrali v rednem delu DP. Na prvem so s 3:0 zmagali železarji, na drugem pa z enakim rezultatom Olimpija. Ta je favorit tudi tokrat, a na derbijih je bil v zadnjih časih rezultat pogosto na strani tistega, ki je imel večjo željo, ne nujno več kakovosti.

"Derbi je tekma zase. Tukaj ne odloča toliko kakovost kot pa naboj. Sploh če govorimo o eni tekmi, ne pa o neki dolgi seriji ali pa celotni sezoni," pravi trener zeleno-belih Mitja Šivic, trener rdeče čete Zupančič pa o derbijih meni: "Še vedno je to derbi, tekma zase. Tukaj ni debate. Igralci se med seboj bolj ali manj poznajo, številni so bili soigralci. Če želiš na takih tekmah zmagovati, je treba vklopiti tudi dovolj čustev. Na takih tekmah prav veliko motivacijskih govorov ni potrebnih."

Za drugo finalno vstopnico Slavija in Triglav

V drugem polfinalu si bosta nasproti stali druga in tretja ekipa rednega dela HK Slavija Junior in HK Triglav Kranj. Založani so v četrtfinalu z 2:0 v zmagah izločili Celjane, Kranjčani pa z 2:0 Blejce.

Moštvi sta v rednem delu tekmovanja na medsebojnih tekmah zmagali vsako po enkrat, oktobra je s 4:2 zmagala Slavija, novembra s 4:1 Triglav.