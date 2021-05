Olimpija naznanila nov prihod. Komu prvi zaključni plošček?

Finalna serija hokejskega državnega prvenstva se bo ob 20. uri nadaljevala v Tivoliju, v katerem si bo eden od večnih tekmecev iz Ljubljane in z Jesenic priigral zaključni plošček za prvaka. Izkoristil ga bo lahko v petek na Jesenicah. Pri Olimpiji so potrdili, da bo v prihodnji sezoni v njihovem napadu igral Gregor Koblar.

Potem ko so na uvodni finalni tekmi v Tivoliju slavili člani HDD Sij Acroni Jesenice (5:2), so na drugem obračunu v dvorani Podmežakla zagospodarili hokejisti HK SŽ Olimpija. Ljubljančani so bili večino tekme boljši tekmec in na koncu zmagali z 2:1.

"Nismo bili pravi, oni so bili disciplinirani in dobri, mi pa smo naredili preveč napak. Dobili smo nekaj energije pri 'power playu'. V tretji tretjini smo bili dobri, imeli smo korak več, a ni bilo dovolj. Bili so pač boljši, mi pa prepočasni," je po ponedeljkovem porazu dejal trener Jesenic Mitja Šivic, ki je zaradi bolezni covid-19 pogrešal napadalca Blaža Tomaževiča.

Na drugi strani je bil s prikazanim bolj zadovoljen trener zmajev Raimo Summanen, ki je znova lahko računal na prvega vratarja Paava Hölsäja, v ekipi pa zaradi poškodbe ni bilo napadalca Mihe Zajca in kaznovanega Martina Bohinca. "Zelo sem zadovoljen. Dali smo vse, kar imamo, na takih tekmah je treba dati vse od sebe. Veliko je vredno, da so igralci to dosegli, tekma je bila pomembna, imeli smo dobre trenutke. Nekaj stvari bo še treba popraviti, a sem zadovoljen. V ekipi imamo veliko junakov, o tem bom govoril po finalu, ker igrajo, čeprav so poškodovani. Videli so, kako je igral vratar Paavo, in še sami stisnili zobe," je finski strateg dal vedeti, da nekateri igrajo močno načeti.

Danes bo eno moštvo v seriji na tri zmage povedlo z 2:1, zaključni plošček bo nato lahko izkoristilo v petek, ko se bo finalna serija vrnila na Gorenjsko. Če bo v petek serija še vedno izenačena, bo prvak znan v ponedeljek. Po finalu nekatere člane Olimpije in Jesenic čaka še reprezentančni turnir v Ljubljani.

Vrača se Koblar Gregor Koblar se po dveh letih na Poljskem vrača v Ljubljano. Foto: Urban Meglič/Sportida Pri Olimpiji so v torek potrdili, da se v zmajevo gnezdo vrača napadalec Gregor Koblar. 28-letnik je zadnji sezoni preživel v poljski prvi ligi pri Unia Oswiecim, pred tem pa z Olimpijo eno leto igral v Alpski ligi. Gorenjec ima izkušnje tudi iz IceHL (prej EBEL), v kateri je z nekdanjo Olimpijo igral med letoma 2014 in 2016. Po Luki Kalanu, s katerim sta bila zadnji leti soigralca, je to drugi napovedan prihod v zeleno-beli dres za prihodnjo sezono.