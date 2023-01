"Moramo verjeti, imeti spoštovanje do sebe in navijačev"

Dvorana Podmežakla bo ob 18. uri prizorišče druge finalne tekme hokejskega državnega prvenstva med večnima tekmecema. Člani favoriziranega HK SŽ Olimpija po torkovi zmagi v Tivoliju (4:0) na gostovanje prihajajo z zaključnim ploščkom za 18. naslov v samostojni državi, na drugi strani bodo gostitelji HDD SIj Acroni Jesenice poskušali serijo izenačiti in jo podaljšati do nedelje.

Zelo zgodaj bo znan letošnji slovenski hokejski prvak. Potem ko se je polfinale končal novembra, lahko že danes dobimo zmagovalca, najpozneje pa bo eden od večnih tekmecev lovoriko v zrak dvignil v nedeljo. Sistem finala državnega prvenstva med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice namreč veleva igranje na zgolj dve zmagi.

"Osredotočeni moramo biti nase"

Uvodna finalna tekma med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice je v torek zanesljivo pripadla Ljubljančanom. Ti so ves obračun nadzirali potek, imeli posest ploščka, a odpor nenevarnih železarjev strli šele v zadnji tretjini. Ko so v 38. minuti povedli z 1:0, se je tehtnica začela prevešati na zeleno-belo stran, Olimpija je nato v zadnjih 20 minutah povsem prevladala, še trikrat zadela in z zmago s 4:0 naredila korak k ubranitvi naslova državnega prvaka.

"Sploh se ne bomo obremenjevali z njimi. Moramo biti osredotočeni nase in se tekme lotiti tako, kot smo se prve." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dokazali smo, da smo boljši tekmec, da imamo več kakovosti, več širine v kadru. Videlo se je, da so igrali skoraj vso tekmo na dva napada in pol, kar se je na koncu poznalo. Mi smo vso tekmo igrali zelo dobro, oni so se precej dobro upirali, v obrambi dobro stali, a po prvem našem golu se je tekma začela lomiti. Mirno smo jo pripeljali do konca," je po torkovi zmagi dejal osrednji napadalec zmajev Luka Kalan in na vprašanje, ali pričakuje drugačne Jesenice, odgovoril: "Sploh se ne bomo obremenjevali z njimi. Moramo biti osredotočeni nase in se tekme lotiti tako, kot smo se prve."

Tudi trener Mitja Šivic upa, da bodo njegovi varovanci resno vzeli večerno srečanje: "Predvsem pričakujem, da bodo fantje tekmo vzeli zelo zelo resno, da bomo tudi tam prikazali takšno drsanje, boj, imeli prvi korak, željo, energijo, disciplino, ki smo jo imeli tokrat. To si želim. Nič drugega. Ne moremo iti na Jesenice z mislijo, da je le še 60 minut, pa bo konec, morali bomo biti osredotočeni, saj je finale daleč od tega, da bi bil končan. Čaka nas še zelo zahtevna naloga."

"Moramo verjeti, imeti spoštovanje do sebe in navijačev"

Če so bili Ljubljančani s prikazanim v torek zadovoljni, pa je bila zgodba s predstavo Jeseničanov precej drugačna. Ti si na domačem ledu želijo boljše razplete sodniških metov, posledično več igre s ploščkom in nevarnosti za nasprotnikov gol. "Moramo verjeti v to, da serijo lahko vrnemo v Ljubljano. Moramo imeti spoštovanje do sebe in navijačev. Bo pa treba dati več poudarka stvarem, v katerih smo bili slabi, ob tem pa si tudi več upati, biti bolj nevarni v njihovi tretjini, iti na gol, ne pa se le braniti," pravi napadalec Jesenic Luka Ulamec, branilec Miha Logar pa: "Da v gosteh pri ekipi, ki naj bi bila boljša, v zadnjo tretjino vstopiš z zaostankom 0:1, je super. A nato nam je morda popustila koncentracija, oni pa so izkoristili priložnosti, ki so si jih pripravili. To je težko loviti, če ne daš gola. Mi bomo morali več igrati s ploščkom, si ustvariti priložnosti in dati gol."

"Moramo verjeti v to, da serijo lahko vrnemo v Ljubljano. Moramo imeti spoštovanje do sebe in navijačev." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne moremo si privoščiti, da vsak napad začnemo brez ploščka. Če ga tako začenjaš, si utrujen, si pod pritiskom, nimaš energije za naprej. Videlo se je, da preprosto nismo mogli biti nevarni, ker smo preveč energije porabili, ko smo bili brez ploščka. A to je bil šele prvi polčas, igramo na dve zmagi. Petkova tekma bo povsem nova, stvari, ki sem jih omenil, moramo popraviti, dodati še kaj drugega, najti pot na drugo stran in preizkusiti, kakšni so vratarji Olimpije," pa je po porazu in pred drugo tekmo razmišljal trener Jeseničanov Gaber Glavič.

Če bo Olimpija zvečer zmagala, bo slavila 18. naslov slovenskih prvakov v samostojni državi, če bo Jeseničanom uspelo izenačiti, pa bo prvak znan v nedeljo v Tivoliju.

Petek, 13. januar, dvorana Podmežakla

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija /0:1/ //Razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi. Prva tekma Torek, 10. januar, Hala Tivoli

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Dvorana Tivoli, gledalcev 2800, sodniki: Trilar, Zrnič (glavna), Snoj, Zgonc.

Strelci: 1:0 Beričič (Šturm, 42.), 2:0 Šturm (Sodja, Erving, 42.), 3:0 Vallerand (44.), 4:0 Kalan (49., PP1).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Sij Acroni Jesenice 9 + disc. kazen igre (Glavič).

Morebitna tretja tekma



Nedelja, 15. januar, Hala Tivoli

18.00 HK SŽ Olimpija - HDD Sij Acroni Jesenice