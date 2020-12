2020 se končuje s štajerskim obračunom

Zadnjo tekmo leta v hokejskem državnem prvenstvu bodo v Celju odigrali hokejisti HK True Celje in HDK Maribor. Celjani so na zadnjih dveh tekmah zmagali in se še lahko izognejo predzadnjemu položaju in četrtfinalu s favoriziranim HDD Sij Acroni Jesenice. Mariborčani so si zagotovili peto mesto. Prvi obračun DP v 2021 je predviden v soboto, v glavnih vlogah v dvorani Podmežakla bodo železarji in zmaji. To bo zadnje srečanje rednega dela DP, nato sledi četrtfinale. Po današnji večerni tekmi bodo znani vsi pari, za zdaj je jasno, da se bo Olimpija za polfinale pomerila s HKMK Bled, HK Slavija Junior pa z Mariborom.