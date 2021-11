Prvi derbi za DP pripadel Jeseničanom. Komu se bo smejalo v Tivoliju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo v okviru državnega prvenstva ob 19.45 gostili večnega tekmeca z Jesenic. Ekipi sta se v DP srečali že oktobra, ko so s 3:0 zmagali člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so v boju za domačo zvezdico še neporaženi.

S selitvijo HK SŽ Olimpija na višjo tekmovalno raven, v ligo ICEHL, se največja slovenska hokejska tekmeca ne srečujeta več tako pogosto. Palice zdaj prekrižata na tekmah državnega prvenstva in v pokalu. V tej sezoni sta se tako pomerila dvakrat. Še pred začetkom ligaških sezon sta si nasproti stala v finalu pokala, lovorika pa je po zmagi s 3:1 pripadla Olimpiji. Oktobra sta se za točke borila v državnem prvenstvu, v svoji dvorani so s 3:0 zmagali Jeseničani, ki jih s trenerske klopi vodi Nik Zupančič.

Ljubljančani v državnem prvenstvu sicer nastopajo z drugo, mlajšo ekipo, a večnemu tekmecu se zoperstavijo s prvo zasedbo. V tej tokrat ne bo vratarja Paava Hölsäja, ki je začel tekmo v dvorani Podmežakla. Finec je petkovo tekmo s Salzburgom končal predčasno in naj bi bil z ledu odstoten predvidoma tri ali štiri tedne. Vratarski tandem tako sestavljata Žan Us in Luka Kolin, ki je na Jesenicah vstopil v igro v zadnji tretjini ob zaostanku z 0:3, kar je bil tudi končni rezultat.

Na prvem medsebojnem obračunu v sklopu državnega prvenstva v tej sezoni so s 3:0 zmagali železarji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na vrhu Kranjčani, železarji stoodstotni

Ekipi se v derbi podajata kot vodilni v svojih ligah, Olimpija v ICEHL, Jeseničani v Alpski ligi, in s precej različnim izhodiščem v državnem prvenstvu. Železarji so po osmih tekmah pri maksimalnih 24 točkah, kar jih zaradi manj odigranih obračunov uvršča na tretje mesto.

S štirimi točkami in prav toliko tekmami več so prvi hokejisti HK Triglav Kranj, na drugem mestu je Slavija Junior. Olimpija v DP zaseda šesto mesto med osmimi sodelujočimi, njena druga ekipa je na 11 tekmah zbrala 13 točk.

Ljubljančani so odločeni, da Jeseničanom zadajo prvi poraz v DP, železarji pa, da poskusijo še enkrat presenetiti nasprotnika, ki se je preselil v kakovostnejšo ligo.

Zaradi vladnih ukrepov, omejitev in priporočil NIJZ bo v Tivoliju lahko zaseden vsak drugi sedež, tako da bi si derbi lahko ogledalo okoli 2.000 ljubiteljev hokeja.