Jeseničani teden začeli brez tekme, a z zmago, končali ga bodo na derbiju

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bi se morali danes pomeriti z najskromnejšim moštvom državnega prvenstva HDK Maribor, a je tekma odpovedana in bo s 5:0 registrirana v korist železarjev. Ponedeljek v DP tako prinaša zgolj obračun HKMK Bled in HK Slavija Junior. V soboto ob 17.30 bo v Tivoliju 500. derbi med Olimpijo in Jesenicami, ki bo štel dvojno - za točke DP in Alpske lige.