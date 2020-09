Jeseničani prerešetali Bled, do zmag še Triglav in Slavija

Torek je prinesel tri tekme državnega prvenstva. V ponovitvi finala pokala so Jeseničani s 14:0 premagali Bled. Ob koncu jo je skupil Mirko Djumić, ki so ga po trku s soigralcem odnesli na nosilih. Triglavani so z 1:0 strli mlade Jeseničane (HD Hidria Jesenice), Slavija pa je proti Mariboru izgubljala s 3:5, a priredila preobrat in zmagala s 6:5. Celjani in Olimpija bodo palice v knežjem mestu prekrižali v sredo.