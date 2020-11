V Tivoliju gostujejo Kranjčani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo zvečer gostili še tretjo tekmo državnega prvenstva v štirih dneh. Po zmagah nad Celjem in HD Hidra Jesenice bodo v Tivoliju gostili HK Triglav Kranj. Ljubljančani so po petih obračunih stoodstotni, Kranjčani imajo po šestih na računu tri zmage in prav toliko porazov.