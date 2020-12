Po dveh mesecih nova bitka večnih tekmecev, na Jesenicah novi obrazi

Večni tekmeci iz Ljubljane in Jesenic se bodo v soboto udarili na prestavljeni tekmi državnega prvenstva v Tivoliju. Olimpija je v tem tekmovanju še neporažena, železarji pa so si privoščili en spodrsljaj in nepričakovano izgubili s Triglavom.

Po dobrih dveh mesecih je čas za peti obračun večnih tekmecev v tej sezoni, prvi v sklopu državnega prvenstva. Tekma bi morala biti na sporedu že konec novembra, a se je zaradi prestavitev v Alpski ligi, ki jih je narekoval covid-19, spremenil tudi koledar domačega prvenstva.

Gostitelji so v tem odigrali devet tekem, zadnjo v četrtek, ko so premagali HDK Maribor, in imajo na vrhu maksimalnih 27 točk. Drugi Jeseničani so odkljukali sedem obračunov DP ter vknjižili šest zmag, pretekli teden pa nepričakovan poraz proti HK Triglav Kranj.

So pa železarji navkljub poimensko manj kakovostni ekipi na letošnjih medsebojnih srečanjih uspešnejši od Ljubljančanov. Dvakrat so jih, še preden se je ligaška sezona začela, tesno premagali - na Poletni ligi in v polfinalu Pokala Slovenije, v Alpski ligi pa z njimi enkrat remizirali (2:2) in enkrat visoko izgubili (1:6).

Padli na realna tla "Na prvem derbiju Alpske lige smo igrali zelo enostaven, a zelo efektiven hokej, tako da bomo stremeli k temu," pravi Gregor Polončič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Derbija se veselimo, Jesenice igrajo dobro, organizirano, disciplinirano. Pristop bo pravi, maksimalen, imamo širok nabor igralcev, tako da smo stvari malo spremenili, tudi power-play bomo, bomo videli, če bo tokrat zalaufalo. Na prvem derbiju Alpske lige smo bili zelo učinkoviti, delali smo pravilne stvari, igrali smo zelo enostaven hokej, a zelo efektiven, tako da bomo stremeli k temu, na drugem derbiju, ki je bil pa neodločen, nas je bilo pa zelo malo," je pred večernim srečanjem dejal trener Olimpije Gregor Polončič, čigar ekipa je pretekli teden dvakrat izgubila, sploh prvič v Alpski sezoni, obakrat proti Pustertalu.

"Padli smo na realna tla, ker nekaterih stvari nismo delali pravilno. A tudi ko so same zmage, ni treba biti previsoko, in tudi ob porazih ni treba pasti prenizko. S fanti se zavedamo, da imamo na hrbtu zelo veliko tarčo in da se vsi želijo proti nam še dodatno dokazati," je o vplivu porazov razmišljal Polončič.

Zadovoljen, kako so se pobrali po dveh porazih

Mitja Šivic je bil zadovoljen s tem, kako se je ekipa pri Lustenauu odzvala na dva poraza. Foto: Peter Podobnik/Sportida Tudi četa Mitje Šivica je pretekli teden dvakrat izgubila, najprej presenetljivo proti Triglavu, nato še pri Bregenzerwaldu, a se ob koncu tedna veselila zmage pri Lustenauu.

"Najprej nepričakovan poraz, ki ni pomenil nič dobrega ali pa kar katastrofo, nato smo izgubili še Bregenzerwaldu, kjer smo bili povsod, le tam, kjer bi morali biti, ne. A so se fantje uspeli zbrati, pri Lustenauu smo imeli pravo energijo in bili močni tam, kjer moramo biti, v elementih, ki so nas krasili skozi večji del sezone. To zmago smo si zaslužili, iskreno sem vesel za fante," je v klubski mikrofon dejal Šivic, ki pred derbijem ni odkrival tople vode: "Klišejsko. Morali bomo biti pravi, borbati, pustiti srce na igrišču, imeti tudi malo sreče."

Mladina na Jesenicah

Jeseničani imajo v svoji vrsti nekaj novih obrazov. Moštvu sta se priključila 16-letni štajerski branilec Maks Perčič in 17-letni napadalec Matic Török, ki igrata v tujini, a sta zaradi položaja, vezanega na novi koronavirus, trenutno v Sloveniji. Maks bo z železarji ostal do konca sezone, Matic pa se vrača na Finsko v začetku januarja.

Z ekipo trenira tudi 17-letni Lan Matija Jan. Ta je sezono začel pri HK SŽ Olimpija pod taktirko očeta Iva Jana, ki se je moral hitro posloviti z mesta glavnega trenerja. Njegov status v ekipi bodo Jeseničani urejali med prestopnim rokom (med 21. in 23. decembrom).

Drugi prestavljeni derbi državnega prvenstva bo 2. januarja 2021 na Jesenicah, v Alpski ligi pa se bosta tekmeca srečala 2. marca 2021 v Ljubljani in 9. marca 2021 na Jesenicah.

Državno prvenstvo Sobota, 12. december

17.00 HK SŽ Olimpija - HDD Sij Acroni Jesenice

HK Triglav Kranj - HDK Maribor



Lestvica DP

Preberite še: