Bodo izpolnili željo navijačev?

Državno prvenstvo, finale, tretja tekma

Jeseničani lahko zvečer ubranijo naslov državnih prvakov. To bi bila njihova 12. zvezdica v samostojni Sloveniji, sicer pa 35. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Na Gorenjskem je vse pripravljeno na slavje 12. državne hokejske zvezdice od samostojnosti oziroma 35. v zgodovini. Jeseničani, ki so na tekmah proti Olimpiji vso sezono prevladovali (12-1 v zmagah), v finalni seriji vodijo z 2:0 v zmagah in jih od slovenskega prestola loči le še ena zmaga. To lahko dosežejo že zvečer pred domačimi gledalci.

Finalna obračuna sta bila precej tesna, še posebej na torkovem v Ljubljani je Olimpija prikazala eno od boljših predstav v tej sezoni, dvakrat vodila, na koncu pa po preobratu priznala premoč velikemu tekmecu.

"Navijači si zaslužijo, da pokal dvignemo doma"

Lani so proslavljali v Tivoliju. Bodo že danes pokal dvignili doma? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vsa pohvala nasprotniku. Zelo dobro so se pripravili na nas. Vse tekme so težke, igra se na zob, do konca. Kot smo pričakovali, se bodo tekme odločale v zadnjih minutah, v izdihljajih tekme. Verjamemo vase. Zadnjo zmago je sicer vedno najtežje doseči, a mislim, da si naši navijači zaslužijo, da pokal dvignemo v domači dvorani pred njimi. Njihovo željo nameravamo izpolniti," si jeseniški branilec Aleksandar Magovac želi, da bi se serija zvečer končala.

Niso izgubili upanja

Ljubljanski napadalec Miha Zajc upa, da zvečer še ne bo konec finalne serije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Še vedno gremo tekmo za tekmo. Nič še ni izgubljenega. Gremo naprej. Nismo še izgubili upanja. Še vedno verjamemo v preobrat. Mislim, da nam od zadnje tekme ni treba nič spremeniti, le izločiti napake, sicer pa igrati podobno. Če bomo dali veliko zadetkov, saj smo imeli veliko priložnosti, mislim, da jih lahko premagamo. Naloga je seveda težka, a gremo tekmo za tekmo. In ne smemo izgubiti upanja. V preteklosti je bilo že veliko preobratov. Verjamem, da lahko tudi mi preobrnemo," pa pred srečanjem razmišlja ljubljanski napadalec Miha Zajc.

Po finalu kdo v reprezentanco

Če bodo Jeseničani zmagali, bodo zvečer slavili 11. naslov državnega prvaka, Olimpija je pri 15. V nasprotnem primeru se bo finalna serija v soboto preselila v Ljubljano. Če tudi takrat zmagovalca še ne bi bilo, bi državni prvak postal znan v ponedeljek na Jesenicah.

Po koncu serije bi se kakšen od igralcev večnih tekmecev skupaj s trenerjem Jesenic Gabrom Glavičem in videoanalitikom Alešem Burnikom, ki te dni opravljata dvojno delo, lahko pridružil pripravam slovenske reprezentance na prihajajoče svetovno prvenstvo divizije I, skupine A, ki je v sredo odigrala drugo pripravljalno srečanje in v podaljšku izgubila z 2:3.