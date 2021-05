Izjemen preobrat Jeseničanov, junak odločilne tekme pa vsega 18-letni Mašič

Hokejisti Jesenic so v odločilni tekmi v podaljšku po zlatem golu vsega 18 letnega Bineta Mašiča prišli do naslova državnih prvakov. Po prvi tretjini so imeli hokejisti Olimpije prednost dveh golov in odprto pot do velike krone, a so Gorenjci zrežirali preobrat in se veselili uspeha.