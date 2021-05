Dan D: bo zelen ali rdeč?

Dolga in zahtevna klubska sezona večnih slovenskih tekmecev se bo končala zvečer v Tivoliju z odločilno peto finalno tekmo domačega prvenstva. V seriji na tri zmage so prvi povedli Jeseničani (5:2), nato je Olimpija izenačila (2:1), sledilo je novo vodstvo železarjev (4:0), v petek, ko je bilo pestro tako na ledu kot v pisarnah, pa novo izenačenje zeleno-belega tabora (2:0).

Gostje so vedno prvi zadeli in zmagali

Prav na vseh srečanjih so tako slavili gostje, prav na vseh je zmagal tisti, ki je povedel prvi. V obeh moštvih so po petkovem obračunu izpostavili, da bosta danes odločilna dejavnika disciplina in čim manjše število napak.

Disciplina, zbranost, čim manj napak ... Na vseh štirih letošnjih finalnih tekmah so prvi zadeli gostje in na koncu tudi zmagali. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"V težkih trenutkih znamo stopiti skupaj, to smo že večkrat pokazali. Smo prava ekipa. Sama igra, sama taktika je podobna šahu. Tisti, ki zadene prvi, ima prednost, druga ekipa se mu mora prilagajati. V Ljubljani (na tretji tekmi, op. a.) smo videli, da so nas tri kazni stale tekmo, tako da bo treba biti zbran od prve do zadnje minute. Večkrat v tej seriji smo že videli, da lahko nasprotnik hitro kaznuje napake. Ključna bo zagotovo disciplina. Igrati moramo svojo igro, ne smemo preveč razmišljati o rezultatu," pravi nekdanji kapetan Olimpije Aleš Mušič. Ta bo pogrešal kolega v napadu Anžeta Ropreta, ki je petkovo srečanje zaradi poškodbe končal predčasno in se pridružil že prej odsotnim Mihi Zajcu, Mihi Logarju, Galu Korenu in Marku Čeponu.

Mušič se nadeja, da bodo tokrat končali negativno tivolsko finalno serijo: "Verjamem, da bo padla tudi zakletost Tivolija in bomo končno zmagali tudi na domačem ledu."

Če bi jim kdo prej ponudil peto tekmo, bi jo z veseljem sprejeli

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Jeseničani so na petkovem srečanju delovali bledo, neprepričljivo, trener Mitja Šivic zato upa, da bodo glave v Ljubljani znova naravnane na "winning-mentality".

Kapetan Jesenic Andrej Tavželj je razloge za slabo igro iskal v tem, da so morda pregoreli v preveliki želji. "Imeli smo le okrog 15 strelov na gol, kar pomeni, da bomo morali več ploščkov zadržati v njihovi obrambni tretjini in si ustvariti več priložnosti. Olimpija je igrala zelo pametno. Niso nam pustili veliko priložnosti, mi pa smo naredili preveč napak, da bi imeli več možnosti. Glave gor, v ponedeljek je zadnja tekma. Kdorkoli bi nam rekel, da bomo imeli možnost na peti tekmi osvojiti naslov, bi to z veseljem sprejeli. Upam, da bo dnevna forma prava, da bomo sproščeni in da nam bo na koncu uspelo," je pred srečanjem v klubski mikrofon dejal izkušeni branilec.

Naslov branijo Ljubljančani

Naslov prvaka iz leta 2019, saj lani prvaka zaradi epidemije covid-19 in predčasnega konca sezone ni bilo, brani Olimpija. Ta je v samostojni Sloveniji slavila 16. naslovov, pred tem pa osem. Na drugi strani so se Jeseničani po osamosvojitvi veselili 12-krat, skupno pa 35-krat.

Za nekatere po zadnji tekmi še ne bo konec sezone, saj se bodo priključili reprezentanci, ki bo med 15. in 21. aprilom v Tivoliju gostila turnir. Na tem bodo sodelovali Avstrijci, Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Za nekatere še ne bo konec

Po koncu finala pa za nekatere še ne bo povsem konec sezone. Nekaj članov obeh klubov se bo pridružilo reprezentanci, ki se pripravlja na domač turnir. To bo edina reprezentančna akcija Slovencev pred avgustovskimi olimpijskimi kvalifikacijami, na njej pa risi ne bodo nastopili v popolni postavi (med drugimi bodo manjkali Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič, Rok Tičar, Robert Sabolič, Blaž Gregorc).

Turnir bo med 15. in 21. majem potekal v Tivoliju, varovanci Matjaža Kopitarja pa se bodo pomerili s Francozi, Avstrijci, Romuni, Poljaki in Ukrajinci.

Državno prvenstvo, finale, 5. tekma 20.00 HK SŽ Olimpija - HDD Sij Acroni Jesenice /2:2/ //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage