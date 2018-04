Državno prvenstvo, finale, 4. tekma

Ljubljanski Tivoli bo ob 18.30 prizorišče četrte finale tekme državnega prvenstva med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljančani so v četrtek slavili v Podmežakli in v seriji na tri zmage znižali na 1:2. Če bodo železarji zvečer zmagali, bodo ubranili naslov prvaka, v nasprotnem primeru bo prvak znan v ponedeljek na Gorenjskem.

Ljubljančani in Jeseničani bodo ob 18.30 palice prekrižali na četrti tekmi finala državnega prvenstva. Če bodo železarji zmagali, bodo ubranili naslov in 12. v samostojni Sloveniji postali državni prvaki.Če bo slavila Olimpija, bo prvak znan v ponedeljek na Jesenicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Večna tekmeca se bosta zvečer še 15. na uradni tekmi sezone udarila med seboj. Kar 12 zmag so vknjižili Jeseničani, Olimpija pa le dve. Do druge je prišla v četrtek na Jesenicah, kjer je v tekmi za biti ali ne biti na krilih treh zadetkov Gala Korena zmagala in vsaj za eno tekmo podaljšala sezono.

Četrta finalna tekma bo v Tivoliju, kjer železarji na tekmah, ki so štele, niso izgubili že dve leti. Tudi zadnji naslov so lani proslavili prav na ljubljanskem ledu. Če bodo tudi tokrat preskočili Olimpijo, ki v finalni seriji kaže najboljše predstave sezone, bodo slavili 12. naslov državnih prvakov v samostojni Sloveniji, sicer pa 35. Če bo rezultat po koncu srečanja na strani zeleno-belega tabora, bo prvak znan v ponedeljek na Jesenicah.

Svežina in pravi pristop od začetka

Miha Logar je lani odločil državnega prvaka. Bo tudi letos z Jesenicami slavil v Tivoliju? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gorenjsko moštvo je za četrtkov poraz pred okoli 3.000 gledalci krivilo slab začetek, v katerem niso bili pravi. Se je po 12 zmagah na 13 tekmah proti Olimpiji in finalni prednosti z 2:0 v zmagah prikradla ležernost? "Tudi če noče, morda glava že malo misli, da je konec, a smo in moramo biti profesionalci. To se nam ne sme zgoditi. Morda nas je tisti zadetek, ki smo ga dosegli, malo upočasnil, da nismo bili pravi," je po porazu dejal branilec Miha Logar in pogled usmeril proti današnji tekmi: "Najbolj pomembno bo, da se bomo spočili, da bomo sveži, da bomo lahko odigrali vseh 60 minut tako, kot znamo, kot smo to dokazovali že med sezono."

Graditi na tekmi z Jesenic

Junak četrtkove tekme Gal Koren verjame, da je psihološka prednost na strani Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav imajo Jeseničani na palicah še en zaključni plošček, se je psihološka prednost prevesila na stran Ljubljančanov. "Zdaj imamo še večjo motivacijo, še več zagona smo dobili s to zmago. Mislim, da smo zdaj zelo močni v glavah. V soboto se bomo raztrgali, poskusili izenačiti in priti nazaj na Jesenice. Dali bomo vse od sebe, da se vrnemo nazaj na Gorenjsko. Spreminjati ni treba veliko, ampak le graditi na tej tekmi," pa pred srečanjem številka štiri pravi ljubljanski napadalec Koren.

Če prvak v soboto še ne bo znan, se bo državno prvenstvo končalo v ponedeljek na Jesenicah.