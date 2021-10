V Podmežakli obračun vodilnih ekip Alpske lige in ICEHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob 19. uri se bosta v Podmežakli pomerila večna tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane. Tekma šteje za državno prvenstvo. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Dvorana Podmežakla bo ob 19. uri prizorišče obračuna med večnima tekmecema HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Kolektiva po štirih sezonah igrata v različnih mednarodnih ligah, gostitelji so vodilni v Alpski ligi, favorizirani gostje pa v ICEHL. Derbi bo štel za točke državnega prvenstva.

Po štirih sezonah igranja HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v Alpski ligi sta večna tekmeca letos del različnih mednarodnih tekmovanj. Ljubljančani so skočili stopnico višje, v ligo ICEHL, v kateri po osmih krogih nepričakovano vodijo. Tudi železarji v Alpski ligi zasedajo vrh, tako da bo tokratni derbi, ki bo štel za točke državnega prvenstva, dal tudi nekakšen vpogled v razmerje moči vodilnih moštev dveh različnih kakovostnih tekmovanj.

A vprašanje je, kako realen bo ta vpogled. Ljubljančani v državnem prvenstvu namreč letos nastopajo z drugo, mlado ekipo. Na derbi se bodo sicer odpravili s člani, a glavni trener Mitja Šivic po nedeljski zmagi v ICEHL, s katero so se povzpeli na prvo mesto, še ni imel odgovora na vprašanje, na kako močno zasedbo bodo računali v dvorani Podmežakla, v kateri je še do pred kratkim deloval kot glavni trener Jesenic. Gorenjec je dejal, da se na Jesenice ne bodo šli šalit, a ob tem dal vedeti, da je prioriteta liga ICEHL.

Moštvi sta se to sezono srečali v finalu pokala. Lovorika je po zmagi s 3:1 pripadla Ljubljančanom.

Železarji, ki jih vodi Nik Zupančič, so v tej sezoni v državnem prvenstvu odigrali dve tekmi in imajo na računu šest točk, mlada zasedba Olimpije pa je na šestih tekmah članske lige IHL (ta šteje tudi za točke DP) pod vodstvom Gregorja Polončiča trikrat izgubila in trikrat zmagala.

Državno prvenstvo 19.00 HDD Sij Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija